Los Enemigos ganaron camaradas

Llevan más de treinta años sobre los escenarios y este sábado presumieron de tablas en la Horta do Seminario, donde ofrecieron un animado concierto para un público entregado que no escatimó en vítores.

Los Enemigos —con el vocalista y compositor Josele Santiago al frente— congregaron a público de todas las edades, desde los que eran adolescentes de los 80 y vibraban con su rock ‘made in Spain’, hasta los adolescentes de hoy que anteponen un riff de guitarra al sonido bailongo del reggaeton. Y no les defraudaron.

El grupo madrileño —que se fundó cuando corría el año 1985— respondió a la nostalgia de los asistentes con varios clásicos de sus inicios, recogidos en su primer disco, ‘Ferpectamente’. Los asistentes tarareaban letras, repetían estribillos como si cada una de sus canciones sonara a diario en las emisoras de radio, y aplaudían sin pausa entre tema y tema. "Esto sí que es música", repetían orgullosos sus fans.

Los enemigos realizaron durante su actuación un extenso recorrido por su discografía con éxitos de sus álbumes Un tío cabal, La vida mata, Sursum corda, Tras el último no va nadie, Nada, o Se buscan fulmontis, entre otros. El grupo también quiso deleitar a lucenses y visitantes con canciones de sus últimos trabajos, como Hasta el lunes o Vida inteligente, este último publicado en 2014.

Para algunos de sus seguidores, los comienzos del grupo fueron insuperables, mientras que otros alababan la madurez musical que se aprecia en sus últimas creaciones. Pero unos y otros, sin excepción, enloquecieron con la canción que sin duda identifica a la banda: Septiembre, un éxito del año 1990 que ha logrado sobrevivir más de dos décadas entre los temas más elogiados del rock español.

La canción que los encumbró, según explicó en reiteradas ocasiones Josele Martínez, nació de la prensa, ya que leyó en el periódico un caso de suicidio de un chaval gallego y con el suceso en la cabeza dio a luz a Septiembre. "A mí me flipla porque la letra parece sencilla pero es muy profunda, es desgarradora. Y más si conoces la historia que la inspiró", explicaba uno de sus fans. "Pues a mí me engancha la música, el ritmo que tiene. La escuchas y no puedes parar de cantarla una y otra vez", respondía otro.

La banda de Josele Martínez puso así el broche de oro a la agenda musical de las patronales de San Froilán 2019

Los Enemigos estrenaron el escenario de Horta do Seminario, donde finalmente no hubo ningún grupo que caldeara el ambiente. Estaba prevista una actuación de los lucenses Trinitá, pero el sábado por la mañana se suspendió por razones familares.

