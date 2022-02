"Las encuestas nos dicen que entramos en la ciudad y en otros cinco ayuntamientos"

¿Cuántos afiliados tiene Vox?

Somos sobre 300 afiliados repartidos por toda la provincia, pero sobre todo en Lugo, A Mariña y Monforte. Hay algunas bajas, pero en general crecemos. Todos los meses tenemos afiliados nuevos.

En los últimos meses han vuelto a salir con mesas a la calle.

No lo dejamos de hacer nunca. En 2021 hicimos 50, y eso que parte del año estuvimos cerrados.

¿Qué otros canales de comunicación utilizan?

Por primera vez vamos a hacer un boletín para los afiliados, las redes y las mesas informativas. Estamos en Twitter, Facebook, Telegram... Nos movemos mucho en redes porque al no tener representación tenemos menos presencia en los medios de comunicación.

¿Qué les llega de la calle? ¿Ven diferencias respecto a los comienzos?

Hay mucha diferencia. En 2019 éramos un partido nuevo, no muy conocido y muy estigmatizado, con connotaciones negativas que no responden a lo que somos. Al principio a la gente le costaba más acercarse. En alguna campaña la gente venía para que le preparáramos la papeleta, pasaba con el bolso como a la velocidad del rayo y se la metías. Eso fue cambiando. El merchandising funciona muy bien, tenemos un apoyo muy fuerte, la gente cada vez se acerca más. También hay la parte negativa, seguimos sufriendo agresiones.

¿Qué les transmite la gente?

Por regla general la gente nos habla mucho de política general. Y a nivel local, de cosas como los contenedores de la basura, que están rotos; el carril bici, que a algunos barrios les perjudicó más; la falta de espacio para aparcar, y en algún barrio, como A Milagrosa, la gente está un poco desesperada con el tema de okupación y trapicheo de drogas. Es fundamental que haya un refuerzo policial, pero tendríamos que tener una plantilla de Policía Nacional actualizada y completa.

¿Se presentarán a las municipales en Lugo? ¿Y en otros concellos?

En 2019 nos presentamos en Lugo y Burela y en las próximas acudiremos donde tengamos un buen perfil de candidato. En A Mariña, Terra Chá, A Montaña…

¿Qué les dicen sus encuestas?

A nivel general, en España, nos están dando un 20% de votos. En Lugo estaremos en torno al 13 o 14%, suficiente para entrar en el Ayuntamiento, siendo conscientes de que el voto nacional nunca es el mismo que el local. Contamos entrar en Lugo, Baleira, Foz, Meira, Ribadeo y Abadín.

¿Exigirá entrar en los gobiernos?

Si el apoyo es suficiente para exigir entrar en el gobierno lo haremos, y si no, nuestros votos no van a ser gratis, vamos a exigir que se cumpla un programa que se firme.

¿Qué van a exigir?

Todo lo que hace referencia a toda la ideología de izquierdas que el PP ha asumido como propia y sobre la que nosotros discrepamos, como arrodillarse ante la agenda 2030 [de desarrollo sostenible]; todo lo relacionado con la Ley de Memoria Histórica...

Esta es una ley de rango nacional.

Pues por ejemplo ver a qué se destina el dinero de la violencia de género, los chiringuitos... Al final no llega a la mujer, se queda en el medio.

¿Qué considera chiringuito? ¿La Casa da Muller?

No, no, de hecho creo que habría que ampliar horarios. Pero no quiero adelantar cosas que no tengo estudiadas y que no sé en qué medida vamos a poder exigir.

Para el votante supongo que es importante la claridad.

Somos muy claros, yo creo, y de hecho por eso estamos teniendo buenos resultados. Tenemos una Agenda España con 20 puntos, disponible en la web, y eso se adaptará a los ayuntamientos.

¿Será usted la candidata en Lugo?

Lo decide el comité ejecutivo nacional y aún no hay candidatos.