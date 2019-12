Los lucenses responden: "¿Está usted concienciado contra el cambio climático?"

Luis Vila Pillado. Jefe de Psiquiatría del Hula

"Sí estoy concienciado. Procuro reciclar separando la basura y también ahorrando energía. Evito también consumir demasiado, solo lo justo. Tengo un coche de gasoil que pensé que era menos contaminante de lo que es pero no me decidí a cambiarlo por uno eléctrico porque aún no hay muchas estaciones de recarga".

José Antonio Varela. Presidente de la Audiencia

"Sin tener conocimientos científicos, está claro que se está produciendo un cambio climático. En mi día a día, hago lo que puedo por frenar esto: reciclo, evito el consumo innecesario de electricidad y uso la moto porque es un medio de transporte más cómodo y también gasta menos gasolina".

Paula Alvarellos. Concejala en Lugo y abogada

"Tenemos que cambiar hábitos de consumo ¡y hacerlo ya! El tiempo apremia. Trato de reutilizar el agua para el riego y también trato de cerrar grifos, reciclo basura, desenchufo los aparatos eléctricos cuando no se usan, utilizo el lavavajillas y la lavadora al límite de su capacidad y uso el coche de manera responsable".

Martín Barreiro. Meteorólogo de Tve

"Sí, por supuesto que estoy totalmente concienciado. Soy un activista climático. Además de reducir, reutilizar y reciclar todo tipo de residuos en mi vida privada, parte de mi vida profesional consiste en dar charlas y conferencias de concienciación sobre la emergencia climática que amenaza nuestro planeta".

Luis Abelleira Mayor. Presidente de cruz roja

"Este tema se está politizando y está de moda. Los países que más contaminan no hacen nada. Cuando voy en helicóptero veo que hay lavadoras y neveras en el monte y eso no se debe hacer. Enciendo la calefacción lo menos posible y cierro ventanas. También compré un coche eléctrico y a gasolina que contamine menos"

Branca Rodríguez Pazos. Expolítica

"Procuro contaminar o menos posible, cambiar as bombillas, apagar os aparatos eléctricos cando non se usan e gustaríame usar transportes públicos pero non os teño e véxome obrigada a usar o meu coche. Despois, polo demais, estou concienciada pero máis ben a nivel informativo e de coñecemento".

José María Seijas López. Comerciante

"Estoy concienciado contra el cambio climático. En mi vida personal, procuro hacer varias cosas como, por ejemplo, comprar productos que no estén envasados en plástico, usar bolsas de papel o tela para mis compras, optimizar el consumo de calefacción y agua y también reciclar plástico y cartón".

Lourdes Bermello López. Enfermera

"Estoy concienciada, pero no lo suficiente. Separo los residuos y reciclo. Intento no utilizar envases de plástico. Generamos mucha basura sin sentido. También procuro ahorrar agua y luz. La crisis del cambio climático requiere que cada persona analice su forma de vida. No solo los gobiernos tienen que actuar".

Henrique Alvarellos. Editor

"Estou totalmente concienciado. Procuro controlar a contaminación ao máximo e transmitir aos meus fillos o consumo mínimo de plástico, así como a reciclaxe e a reutilización sempre na medida do posible. Na editorial, eliximos imprentas que traballen con papel FSC, procedente de bosques sostibles".

Alfredo Sánchez Carro. Presidente del Club Ancares

"Me gusta una atmósfera limpia, sin que los coches emitan tantos gases y con menos plásticos. Estoy deseando comprar un coche eléctrico y trato de reciclar envases y pilas. También repoblé mucho monte. No estoy tan convencido de que sean las industrias las que causen el calentamiento, hay otras causas".