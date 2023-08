O encontro de fanzines e autoedición regresa a Lugo

Descentralizar a arte das grandes urbes e difundir a escena artística e creativa da cidade de Lugo foron dous dos obxectivos clave que levaron a Natalia Pía Conde, Sergio Marey e Helena Rodríguez a desenvolver por cuarto ano consecutivo o encontro de fanzines e autoedición Vaia Vaia.

O proxecto xurdiu en 2020 grazas a un grupo de amigos que vían na capital lucense un espazo perfecto para poder acoller este tipo de eventos culturais. "Despois de vivir en grandes cidades, todos volviamos a Lugo porque estabamos cansados desas dinámicas", explica Pía.

Os lucenses reivindican que non haxa que deixar a cidade para atopar oportunidades e gozar da arte. "Cremos que a cultura é un dereito de todos e todas. Xa sexa que vivas en Madrid, Panamá ou Lugo, tes o mesmo dereito a coñecer o que está a suceder na arte".

O evento, que conta coa colaboración de PuntoGal e a concellería de Cultura e Turismo, terá lugar o próximo 23 e 24 de setembro no soto da praza de abastos.

A edición pasada tivo unha gran acollida local pero tamén de fóra "viñeron creadores de Colombia, Canarias, Barcelona, Andalucía ou Guadalaxara, entre outros", destaca Pía.

O evento convértese nun punto de encontro para persoas de diversas partes, con diferentes expresións e estilos. "Unha das cousas que máis nos gusta é o ambiente tan especial e cómodo que se xera", explica Marey.

Sergio menciona as sinerxias que se desenvolveron por mor do evento. "Moitas persoas que se coñeceron en edicións anteriores agora traballan xuntas", afirma o lucense.

Vaia Vaia tamén se presenta como un espazo no que "non necesitas aprobación". Os organizadores do evento destacan que os fanzines poden ser o que uno desexe, desde proxectos moi profundos e persoais, ata catro viñetas que che resulten cómicas e che gosten", explican. "Quítase a presión do que tes que facer; ao final é o que che apeteza e xa, pero sempre rexeitando o sexismo, racismo, machismo, etc", destaca Pía.

Ademais, Sergio aclara que facelo "é barato, o diñeiro que teñas para imprimilo. Pódelo facer con cousas que te atopes e é tan amplo como ti te poidas imaxinar", engade.

Vaia Vaia conta co mercado de fanzines como o punto de encontro principal, pero ao redor del organízanse diversas actividades como obradoiros, mostras, charlas, mesas redondas, proxeccións o concertos.

Charlas e obradoiros

"Este ano daremos máis importancia ás charlas e obradoiros, porque cremos que son moi importantes", aclaran. Aínda que a música é marabillosa, non queren que o evento se converta nun festival musical.

Pía e Sergio destacan a parte humana do evento e a importancia de manter conexións. "Hai persoas que repiten nas edicións; á parte de como artistas, convidámoslos a dar charlas", explican.

Vaia Vaia busca dar visibilidade aos artistas autoxestionados e tamén impulsar o talento novo. "A primeira vez que fas un fanzine tomas conciencia da capacidade que tes para crear", aclaran. Ademais cren importante "brindar espazos a persoas que igual doutra forma non teñen como expresarse".

Pía tamén destaca o traballo de fondo. "Vivimos nunha sociedade que te obriga á inmediatez, o aquí e agora. Neste tipo de proxectos ás veces é como un traballo formiga, vas aos poucos e co tempo consolídase", destaca.