Los encarcelan por robar una cartera y el dueño admite que la había perdido

Fueron detenidos por darle una paliza a un joven para arrebatarle la cartera y la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo decretó su ingreso en prisión. Los cuatro jóvenes —que permanecieron un mes encarcelados— se sentaron este jueves en el banquillo de los acusados del Penal 1 para ser juzgados por un delito de robo con violencia, pero el caso dio un giro radical cuando el denunciante confesó que no había sido víctima de ningún robo, sino que había perdido la cartera y posteriormente la había recuperado.

"Me encontré con los chicos y discutimos por el precio de un caballo que yo les había vendido. Hubo algunos empujones y me tiraron al suelo. Después me faltaba la cartera y pensé que me la habían cogido", dijo. Este incidente se produjo a mediados de abril de 2018 y el afectado explicó que recuperó su cartera más de un año después. "Yo no llevo mucho el coche a lavar, pero hace un par de meses lo llevé y cuando fui a recogerlo me entregaron mi cartera y me dijeron que estaba tirada dentro del vehículo. La abrí y tenía todo el dinero que llevaba aquel día", que según denunció entonces ascendía a 650 euros.

En el transcurso de la vista oral, los cuatro acusados negaron los hechos y el camarero que observó el altercado —que se produjo a las puertas de la cafetería de la gasolinera de As Gándaras— se limitó a decir que no recordaba nada y que no podía identificar a los presuntos autores de la agresión y el robo, "ya que me parecen todos iguales", espetó.

La fiscal desconfía de la "nueva" versión que ofreció el denunciante en la vista oral

ras escuchar a los acusados y a los testigos, los letrados de la defensa solicitaron la libre absolución de los cuatro jóvenes, al considerar que no había ninguna prueba contra ellos. "La propia víctima reconoce que no le robaron la cartera, por lo que no hay delito". Además, alegaron, "las cámaras de seguridad del establecimiento grabaron el altercado y en ningún momento se ve que los acusados le arrebataran al chico ninguna de sus pertenencias".

ACUSACIÓN. La representante del ministerio fiscal, sin embargo, mantuvo su acusación contra los cuatro jóvenes por un delito de robo con violencia e intimidación. La acusación pública solicita tres años y siete meses de prisión para M.G.F. —con antecedentes penales por otro robo— y sendas penas de dos años y medio de cárcel para los otros tres acusados: R.J.B., J.M.G. y A.M.G. La fiscal desconfía de la "nueva" versión que ofreció el denunciante en la vista oral y considera que los hechos quedaron probados "con la extensa documentación y el atestado, también extenso, aportados en fase de instrucción".

El encarcelamiento de los cuatro acusados el 24 de abril de 2018 creó un tremendo malestar entre sus allegados, que se congregaron a las puertas del juzgado para recriminarle a la magistrada Pilar de Lara su decisión de enviarlos a la cárcel. "¿Cómo puedes dormir tranquila?", le gritaron.