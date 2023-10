Dos encarcelados por violación serán juzgados finalmente por delito leve

Dos vecinos de Lugo que pasaron más de siete meses en prisión acusados por una agresión sexual a una mujer serán juzgados la próxima semana, aunque por cargos muy diferentes a los que les llevaron a la cárcel: un delito leve. Y ni siquiera está muy claro que el sistema judicial sepa cuál es la acusación definitiva, porque en el expediente figuran "delito leve de abuso sexual con engaño", "delito leve de injurias y vejaciones injustas" y "delito leve de lesiones", según qué escrito se escoja.

Se trata de dos vecinos de A Fervedoira que en la mañana del 7 de marzo de 2020 vivieron un confuso incidente con una mujer que habían conocido la noche anterior mientras estaban de copas por Lugo. La Policía Nacional, de hecho, acudió al domicilio que ambos amigos compartían en este barrio lucense alertada por una llamada que realizó el dueño de la vivienda porque, según dijo, una mujer que acababan de conocer no quería irse de su casa y estaba montando un escándalo. Simultáneamente, casi en el mismo minuto, el 112 recibió una llamada de una mujer desde ese mismo lugar que aseguraba que creía que la habían violado dos hombres.

Según se desprende de los informes policiales y las declaraciones de todos los testigos, investigados y víctima tanto en sede policial como judicial, hay puntos de coincidencia con ligerísimas variaciones. En esencia, los dos hombres que fueron finalmente encarcelados, amigos de la infancia del barrio de A Fervedoira y que en ese momento vivían en la casa de uno de ellos, había salido de fiesta con otro conocido la tarde anterior.

La tarde se alargó a medida que se incrementaba la ingesta de alcohol, hasta que en un pub, ya bien entrada la noche, se les unió una mujer que estaba sola y también de fiesta. El grupo se fue moviendo por diferentes locales de copas hasta bastante después del amanecer.

Fue en torno a las 11.00 horas cuando se montaron en un taxi los dos amigos y la mujer camino de casa, según ella porque la habían invitado y según los otros dos, porque se autoinvitó.

En cualquier caso, es ya en la casa cuando todo se vuelve confuso. Uno de ellos se va a los pocos minutos tras asearse porque había quedado con su novia para ir a la óptica, según su declaración, la de su amigo, la de su novia y la factura de la óptica.

Antes, ve que la chica ha comenzado a dar problemas al otro porque no quiere irse de casa y le recomienda llamar a la Policía. Lo hace, pero mientras acude también llega el aviso que la supuesta víctima envía al 112. Al llegar, los agentes se encuentran al hombre esperando fuera y a la mujer dentro con los pantalones y la ropa interior por los tobillos mientras asegura que ambos le han pegado, dejado sin sentido y, posiblemente, violado. Dice posiblemente porque, según declara, no recuerda nada de lo sucedido en los minutos durante los que pierde la consciencia.

Sea como sea, se activa el protocolo, los hombres son detenidos y ella asistida en el Hula, donde se recogen también todo tipo de restos biológicos. Los dos acusados se ofrecen desde el principio a facilitar su ADN para el cotejo.

Sin embargo, esas muestras no se envían junto a las de la mujer al laboratorio, que cuatro meses después envía su informe al juzgado: no hay restos de ADN de varón en ninguna de las muestras internas o externas recogidas, salvo en una zona muy específica del tanga de la mujer, pero como no le han enviado más muestras no tienen con qué compararlo.

Es el 24 de junio del año siguiente, 2021, cuando el laboratorio está en condiciones de informar que los restos del semen del tanga de la víctima no son de los detenidos, sino de un individuo que ya estaba fichado anteriormente y con el que la mujer había reconocido haber mantenido sexo consentido unos días antes del suceso.

Ante la contundencia de las pruebas, la Fiscalía y el juzgado instructor deciden sobreseer las acusaciones por la agresión sexual y derivar todo hacia un supuesto delito leve, aún no se sabe muy bien cuál exactamente.