Encarcelado por asaltar a una mujer de 94 años y romperle el brazo a otra

Agentes de la Policía Nacional de Lugo detuvieron a un ladrón habitual que asaltó a una anciana a las puertas de su domicilio y le robó la cartera, que contenía una tarjeta de crédito con la que compró cuatro cajetillas de tabaco en un estanco. No obstante, la investigación también señaló a este joven, de 23 años, como sospechoso de otros asaltos a personas mayores que han sucedido en la misma zona últimamente. En uno de ellos empujó supuestamente a una anciana contra el ascensor para robarle el bolso y le rompió un brazo. Por estos motivos, el detenido fue enviado a prisión provisional por el juez.

Los hechos sucedieron el pasado 19 de noviembre, cuando el hombre abordó de forma repentina a una mujer de 94 años de edad que entraba en el portal de su domicilio, sito en la Rúa Conde. Tal y como señaló ayer el portavoz del cuerpo, el asaltante observó como la víctima había introducido su cartera en una bolsa de la compra, que llevaba sujeta en un brazo, por lo que se la arrebató bruscamente y provocó que la mujer se cayera al suelo.

El hombre se dio a la fuga inmediatamente, pero fue visto por una testigo, que aportó su descripción a los policías, "un testimonio que resultó fundamental para el esclarecimiento de los hechos", explicaron. Además, el ladrón utilizó la tarjeta de crédito que había guardada en la cartera de la anciana -que contenía también dinero en efectivo- y realizó cuatro cargos de pequeña cuantía en un estanco de la ciudad, hasta que la tarjeta se bloqueó. El hombre compró cuatro cajetillas de tabaco por separado, para que los importes fueran pequeños y no le solicitaran el número PIN, logrando así su objetivo. El ladrón intentó además retirar dinero en un cajero automático, pero no lo consiguió porque la tarjeta ya estaba bloqueada.

Los agentes encargados del caso siguieron el rastro de la tarjeta, se entrevistaron con los trabajadores del estanco y revisaron las cámaras de seguridad de la entidad bancaria en la que el hombre intentó retirar dinero en efectivo. Finalmente, con todas estas pruebas, unidas a la detallada descripción física aportada por el testigo, los investigadores ataron cabos y lograron averiguar la identidad del autor del robo.

ANTECEDENTES. El hombre, que al parecer había residido en las inmediaciones del lugar en el que asaltó a la nonagenaria, fue plenamente identificado y los agentes procedieron el jueves a su arresto. El detenido, de 23 años de edad y vecino de Lugo, cuenta ya con una docena de detenciones anteriores, al menos dos de ellas por otros robos con violencia cometidos en la capital lucense. Además, fruto de uno de ellos, cuenta con una orden de alejamiento de la víctima, también de edad avanzada.

Este viernes fue puesto a disposición judicial y el juez, a petición de Fiscalía, lo envió a prisión.