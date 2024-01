Asaltan a punta de pistola una administración de loterías de Lugo y se llevan 400.000 euros

Dos encapuchados a punta de pistola asaltaron este jueves la administración de loterías número 10 de la Rúa Lamas de Prado de Lugo. El propietario del establecimiento estima que el botín puede ascender a unos 400.000 euros.

Uno de los atracadores le amenazó con una pistola y el otro con un extintor. El asalto se produjo sobre las 08.30 horas.

El encargado iba a abrir el local porque iba a llevar la recaudación al banco, pues estos son días de fuertes ingresos porque el sábado es el sorteo de El Niño.

Los asaltantes esperaron cuatro minutos dentro del local a que abriese la caja fuerte que tiene un dispositivo de retardo de ese tiempo.

Tres patrullas de la Policía Nacional se desplazaron al lugar y un agente de la Policía Científica revisó si los negocios próximos tienen cámaras de videovigilancia.

#Envídeo 📹 Guillermo Rodríguez Rozas, el propietario de la administración de loterías de Lamas de Prado que sufrió un atraco este jueves, relata lo sucedido: "Se llevaron cerca de 400.000 euros" pic.twitter.com/HO4WABBlyB — El Progreso de Lugo (@elprogreso_Lugo) January 4, 2024

"Me pusieron una pistola en la cabeza"

"Me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron: haz lo que te decimos y no te pasará nada. Yo solo les suplicaba que no me hicieran daño, que tengo dos hijos".

Preso de un ataque de pánico. Así estaba Guillermo Rodríguez Rozas, el propietario de la administración de loterías de Lamas de Prado, tras lo sucedido.

"Entraron armados y encapuchados y me apuntaron con las armas. Me dijeron que abriera una de las cajas y me pusieron la pistola en la cabeza. Me dijeron: somos colombianos y venimos a lo que venimos. Si haces lo que te decimos no te pasará nada".

El afectado señala que pasó miedo y que llegó a temer por su vida. "Yo solo les suplicaba que no me hiciesen daño, que tengo dos hijos. Me mandaron abrir la segunda caja y cuando vieron que había mucho dinero, uno de ellos me siguió apuntando con la pistola y el otro me amenazó con un extintor".

Tras coger todo el dinero de la caja fuerte, los atracadores huyeron y dejaron al propietario encerrado.

Guillermo Rodríguez cree que los asaltantes los "tenían vigilados porque hoy llegué antes de lo habitual para llevar el dinero al banco. Es la semana del año en la que más dinero hay en una administración de lotería".