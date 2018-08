Lugo, esta ciudad que durante años ha vivido culturalmente entre brumas y amodorrada, ha renovado su tejido asociativo gracias al esfuerzo de una marea de jóvenes colectivos a los que el éxito, como dice el dueño del pub Ho! Gruf de Campo Castelo, Alejandro Losada, parece haberles pillado trabajando.

Con esfuerzo, muchas horas de labor e inversión monetaria propia en numerosos casos -a falta de apoyo público- le han dado un revolcón urgente a la capital lucense, en la que ya uno no se puede quejar de no saber qué hacer.

Eso opina Carmen Figueroa, gerente del espacio La Ferretería Eventos & Co., ubicado en la Rúa San Froilán. El local, que fue la antigua La Ferretería Asturiana, un negocio familiar, renació en mayo de hace tres años como sala expositiva, de conciertos, mercadillos y otro tipo de actividades.

"La idea surgió para dar nueva vida al espacio -recuerda Figueroa, una joven de 35 años vinculada al sector de la comunicación- y también me parecía interesante aportar algo fresco para Lugo", dice.

Iniciativas como El Aperitivo de los domingos, con comida, venta de artesanía y música en directo ya son un clásico. E igual éxito han cosechado otras propuestas como el mercado de Navidad.

La gerente de La Ferretería, además de constatar esa evolución en la oferta cultural que antes mencionaba, también subraya el carácter atrevido del público lucense: "Para nada somos aburridos. Cuando nos dan algo interesante, algo nuevo, acudimos, como se está demostrando".

Dentro de las artes escénicas, una de las más alternativas es la danza. En Lugo funciona desde el 2012 el colectivo 3Monos, surgido de un grupo de gente que se reunía a la vuelta de clases de danza.

Nieves Neira, una de sus socias, recuerda que "case dende o primeiro momento, a asociación creou dous festivais, que foron o Festival de Danza Kojoteki de danza butoh xaponesa, cada dous anos, e o de Cartografía en Movemento, en diálogo cos espazos da cidade".

Neira lamenta que para estos dos proyectos, que reúnen a bailarines de primer orden tanto nacionales como internacionales, nunca han tenido "axuda do Concello. Si é certo que o ano pasado tivemos axuda da Agadic no de Cartografía en Movemento e, para o de danza de butoh, tivemos apoio da Deputación Provincial".

Además de estas dos grandes citas en el calendario, 3Monos también ofrece clases de danza, impartidas por Cris Vilariño. Eso sí, siempre que dispongan de instalaciones para ello, una tarea titánica.

"Temos utilizado o local de Nostrum Cai, ata que tiveron un problema co Concello. E antes usábamos o centro Maruja Mallo, que está baleiro, pero resulta que ahora é moi difícil acceder a el polos permisos. Ou non os dan ou se prorrogan moito. Parece que non gusta que estemos alí", di. "Tamén estivemos un ano no MIHL, pero ao ano seguinte nos dixeron que non era un espazo para a danza, por iso xa decidimos facer Cartografía en Movemento na rúa", añade.

Desde 3Monos consideran escaso el respaldo a todos estos jóvenes colectivos culturales que han germinado en Lugo en los últimos años. Y critican que incluso se lleguen a solapar otras iniciativas, "como o que acaba de pasar agora co Caudal Fest e o Festiblas".

El Caudal Fest, promovido por el Concello, se está anunciando como el gran festival del año en Lugo. No obstante, teniendo en cuenta citas como el veterano Festiblas -con el que coincide en fechas- o el Fa Ce La Fest, además de toda la programación estable del año, la idea ha levantado más que ampollas. Críticas y solidaridad inundan las redes sociales estos días.

Celestino Muinelo, director del Facela Fest, que este año ha traído a Lugo a bandas como Ramírez Exposure, Rufus T. Firefly, Dr. Explosion, Joana Serrat o Señor Chinarro, considera que programar el Caudal Fest "justo ese fin de semana es un ataque no solo al Festiblas, sino a los demás colectivos de la ciudad". "Seguramente se ha hecho por desconocimiento, pero incluso eso es peor".

Muinelo incide en que hasta el día de hoy han recibido cero euros de dinero público y que "toda la financiación ha sido a partir de promotores privados y aportaciones personales".

Facela nació con un blog en el año 2010, si bien Muinelo ya había sido impulsor en el 2004 del bar St. Etienne, el primer pub indie de Lugo.

En septiembre del 2016 nace, de forma modesta la primera edición del Facela Fest, un festival que se ha venido arriba como lo ha demostrado este año con un cartel de lujo y artistas y bandas de primer orden. "Por eso, que la alcadesa diga que no había festivales en Lugo es una ofensa gratuita, sobre todo cuando no se ha apoyado a los colectivos de Lugo", asevera.

Muinelo, a su pesar, advierte de que el Facela Fest podría mudar de Ayuntamiento si es que el de Lugo no aporta más facilidades. "Igual si queremos hacer un festival más grande lo tenemos que hacer fuera de Lugo. Hemos visto que en algunos concellos, más allá del dinero, nos apoyan con cuestiones básicas como infraestructuras, así que sí que nos lo estamos planteando".

El malestar generado por la coincidencia temporal de estos dos festivales -21 y 22 de septiembre- no resta que los nuevos colectivos de reciente creación vengan pisando fuerte, como la Asociación Cultural Lugo Rock o el Club de Lectura de la Casa de Auga, que recientemente trajo a Lugo al traductor de Haruki Murakami. Uno de los últimos grupos surgidos en la ciudad, animados por esta energética marea, es el Tele Clube.

Chus Rodríguez actúa como portavoz y recuerda que esta asociación sin ánimo de lucro se creó en abril, cuando organizaron su primer concierto, con Autum Comets y Espiño, en La Ferretería. Hubo después una presentación oficial en el Ho! Gruf de Campo Castelo y este mes de agosto, concretamente el día 24, Soledad Vélez ofrecerá un concierto en la terraza del hotel Méndez Núñez.

"A idea é usar espazos interesantes tanto na cidade de Lugo como na provincia, para enchelos de música e tamén de artes escénicas e audiovisuais. Espazos que ás veces están desaproveitados".

Ese uso, no obstante, no está exento de "dificultades", conviene. "O que nos resultou máis sinxelo foi obter a colaboración de locais privados que de entidades públicas".

Tele Clube arrancó por la inquietud de cuatro personas, tres de ellas de Lugo y una de Pontevedra, que reside a tiempo parcial.

"Nós animámonos a formar a asociación porque eramos espectadores de concertos, dos eventos do Mercado Street Food, do Facela. Un pouco a raíz disto, picounos ese verme desde outra perspectiva e animámonos a facer algo".

Chus Rodríguez también subraya que, en principio, los integrantes de Tele Club no cuentan con ninguna subvención. Sus ingresos provienen de la venta de entradas y de algún patrocinio privado.

Con más años de andadura en la programación musical de Lugo está en Mercado Street Food de Lugo, que si bien utiliza dependencias municipales para la realización de conciertos -el Mercado Quiroga Ballesteros- son artífices de la recuperación del clásico guateque.

El local abrió sus puertas en el año 2014 y a la par iniciaron los conciertos, como eje clave en su oferta. Jacobo Santeiro, gerente del establecimiento indica que "desde el principio teníamos las ideas muy claras. Queríamos hacer una cocina distinta a la que había en Lugo, con sabores muy potentes, y eso mezclarlo con música en directo".

Puesto que ya existían otros locales que habían optado por recuperar las sesiones vermú, el Mercado Street Food lo hizo con los guateques de las tardes, "con música alternativa, y la verdad es que han funcionado muy bien desde el principio", asegura.

Santeiro es una de las pocas voces discordantes respecto a la división Festiblas/Caudal Fest. En este sentido, opina que el "Caudal va a enriquecer a la ciudad culturalmente y va a convertirse en un referente". "Tengo mucho cariño y respeto al Festiblas, pero entiendo que son públicos distintos, que no se van a solapar", añade.

Con todo, los responsables del Festiblas no pueden dejar de sentirse heridos y así lo han manifestado en las redes. "No tengo nada en contra de ninguna de las bandas ni músicos que vienen al Caudal. Alguno incluso ha estado en el Festiblas. No tengo nada en contra de la gente que va a este tipo de eventos. Respeto absoluto. Quien me ha decepcionado, es mi Concello, que debería de tener un mínimo de decencia. Porque ha sido mi Concello el que ha metido al elefante en mi casa el día de mi modesto festival", escribe el promotor del certamen, el Señor Blas.

De programación estable presume el Ho! Gruf, uno de los locales de referencia de Campo Castelo, y que le ha devuelto al barrio señero de la ciudad el carácter bohemio y cool del que adoleció durante unos años. Al frente del negocio, Alejandro Losada, gestor cultural enamorado de su negocio y labor.

El Club Lúdico de Arte y Patafísica, formado por cuatro personas y en el que también se integra el pintor Quique Bordell, es la herramienta que utilizan para organizar unas 25 actividades al año, entre conciertos, exposiciones, o ciclos de música, como el último, Liberdades Sonoras, en O Vello Cárcere.

Colectivos como Bacabú ya han expuesto en el establecimiento y en breve lo hara el músico y pintor Quique Muruais. Mención aparte merecen los conciertos gratuitos. Grupos y artistas como The Soul Jacket, Kilimanjaro o Riley Walker han pasado con absoluto éxito por Campo Castelo.

Con toda esta frenética actividad, Losada no reprocha la organización de un festival como el Caudal, sino la manera de gestionar los presupuestos. "No se debe emplear dinero público para pagar una gira de Vestusta Morla, porque el grupo es una máquina de hacer dinero. Es como si en en el año 95 le hubiéramos dado más dinero a los bares para vender más copas, algo absurdo".