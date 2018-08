En busca del castillo de Labio

El programa Terras de Auga e Cultura, que lleva a cabo el Concello de Lugo, llegó el domingo a Labio y su entorno, donde un grupo de personas rastreó el pasado de la parroquia con la ayuda del profesor Javier Gómez Vila. Este es uno de los guías habituales del programa por sus conocimientos de historia. La ruta del domingo se desarrolló bajo el título Á procura do Castelo de Labio: a revolta de Suero Gundemariz e outros nomes lucenses contra o Rei Bermudo III.

Para participar en estas rutas solo es necesario inscribirse previamente, a través de la oficina municipal de turismo, situada en la Praza do Campo (982 297 347). El próximo domingo la caminata se llamará As arquitecturas do Camiño: dende San Vicente do Burgo á Ferreira. Los participantes recorrerán O Burgo, Bacurín, San Pedro de Mera, San Román da Retorta y A Ferreiroa. Serán unos 17 kilómetros y la actividad se extenderá durante buena parte del día. Existe posibilidad de comer en el restaurante Crecente, con reserva previa.

La oferta de ocio programada por el Concello para el domingo incluyó la clausura de las jornadas de juegos tradicionales que llevó a cabo en las últimas semanas en distintos puntos de la ciudad. El domingo se celebraron en el barrio de Fingoi, en la Praza Roxa. Niños y adultos pudieron disfrutar del juego de bolas, del juego de la rana, de aros y de carreras de sacos, entre otras diversiones. La actividad se llevó a cabo con la ayuda de la Asociacion de Xogos Tradicionais de Muimenta (Xotramu).

En la Praza da Soidade continuaron los Dubmingos, un ciclo de música reggae. El programa incluía al madrileño Alber Ites, junto a Gudaridub, Bassbon, Amaterasu y Maislume Kolektive Soundsystem.

Reunión de excompañeros de Atención Agraria

Compañeros del antiguo Servicio de Atención Agraria procedentes de distintos lugares celebraron el sábado en Lugo su reencuentro anual. Habitualmente, esta reunión se celebraba en Padrón, por iniciativa de Amador Rodríguez Troncoso, que fue el primer organizador, aunque esta vez no pudo asistir a la convocatoria. Atención Agraria era un servicio muy apreciado por los agricultores y por ganaderos, por lo que estos exfuncionarios son recordados con cariño.