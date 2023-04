Empresas, universidad y concellos piden unir fuerzas frente al reto demográfico

"Estoy gratamente sorprendido de lo que escuchamos aquí", comentaba el jueves el mítico periodista Manuel Campo Vidal en las jornadas Reto demográfico na provincia de Lugo, organizadas por la Diputación, y que reunieron a una veintena de participantes de tres ámbitos fundamentales para abordar la despoblación: universidad, administraciones públicas -la propia entidad provincial y concellos- y sector empresarial.

Las jornadas tuvieron como apertura y cierre la intervención del periodista, que lanzó un mensaje claro: "No podemos pensar el rural como un jardín del fin de semana". El también ingeniero y doctor en sociología se basó en el epígrafe de su libro La España despoblada. Crónicas de emigración abandono y esperanza para trazar un mapa de la situación. La emigración la vivió en su piel, al marchar con su familia, a los nueve años de Camporrells, en Huesca, a Barcelona. El abandono lo estudió y denunció a lo largo de su carrera: "A los pueblos se les dejó a su suerte. Abandonados por las administraciones, por las empresas, y también por los medios de comunicación, que hasta hace poco tuvieron una visión urbana, que solamente daba malas noticias", comentó el periodista, que reconoció haber aprendido con Manuel Vázquez Montalbán "la visión que el franquismo forjó año tras año de que los listos eran los que se iban a la ciudad, y los tontos los que quedaban en los pueblos", añadió.

¿La esperanza? Las iniciativas, el talento, los recursos, la cultura: la concejalía de repoblación del ayuntamiento de Belorado, en Burgos; la Escuela de Pastores de La Rioja; la deducción de hasta el 25% del IRPF por la estancia efectiva en zonas escasamente pobladas aprobada en Castilla La Mancha -"no puede haber provincias o zonas sacrificadas en función de que otras mejoren", comentó-, o cualquier persona que, en este contexto, abre un negocio. "También iniciativas como la de la Diputación de Lugo", afirmó.

Iniciativas provinciales

El presidente de la insitución provincial, José Tomé, aprovechó la jornada para presentar el proyecto E para vivir, Lugo, con un presupuesto de 300.000 euros para luchar contra la despoblación. El programa, destinado especialmente a los concellos de menos de 5.000 habitantes, comenzará en O Valadouro, Xermade y A Fonsagrada, con acciones como el fomento de un campo de viviendas, la creación de oficinas demográficas y un protocolo de acogida para nuevos vecinos. También incluirá líneas de ayuda a los nuevos habitantes, a través de un bono personal, o un programa de becas a productores para visitar ferias de prestigio.

"O noso rural precisa plena igualdade no acceso aos servizos públicos básicos de educación, sanidade, conciliación e atención á terceira idade", comentó Tomé Roca. Por su parte, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, puso en valor la transformación de la ciudad durante el presente mandato. "Buscamos un nuevo modelo produtivo, no que estamos a invertir 12 millóns de euros, que impulse a economía verde e a creación de emprego sostible", indicó.

En la mesa de presentación del proyecto E para vivir, Lugo también participó Francisco Fraga, vicerrector de organización académica del campus de Lugo; Ana Belén Traseira, directora de la Uned en Lugo; Luis Abelleria, presidente de Cruz Roja, el alcalde de O Valadouro, Edmundo Maseda -muy aplaudido en su intervención- y el de Xermade, Roberto García Penas.

La entidad provincial también dio a conocer el proyecto Aldealista, una plataforma digital que busca "dixitalizar e facer visible as aldeas", tal y como explicó su creador, Juan Carlos Pérez, de San Xoán de Río, en Ourense. La mesa, en este caso, contó con la presencia también del alcalde de A Fonsagrada, Carlos López, el empresario Ramón Martínez, de Ceo Insitu, así como el responsable de desarrollo rural de Unións Agrarias, Jacobo Feijoo.

Retos

El responsable de Unións agrarias presentó algunos de los datos que están en la raíz de las cuestiones debatidas en la jornada del jueves. Así, indicó que, de las 30.000 aldeas gallegas, en 14.000 predominan mayores de 65 años. También apuntó la estimación de que en la próxima década desaparezcan el 40% de las explotaciones ganaderas, en un contexto actual en el que se da una incorporación por diez jubilaciones.

La última mesa de la jornada reunió a representantes de empresas líderes y referentes en la provincia, como Leche Río, Cafés Candelas, Estrella Galicia, Gadisa y Caixa Rural. Antonio Viejo, de Hijos de Rivera, destacó que la planta de innovación de la marca está en Chantada. Alejandro Álvarez, de Cafés Candelas, resaltó la importancia de "cuidar a las personas, a los trabajadores, porque Lugo ofrece calidad de vida", destacó. Todos destacaron la importancia de lograr una consideración mayor para el sector primario, y valoraron encuentros como el del jueves para pensar en común este problema.

"Producimos moito, pero temos que transformar máis"

"É necesaria a economía circular. Galicia produce o 40% da madeira de todo o Estado, pero só temos un 10% de industria. Iso podemos levalo a outros sectores. Producimos moito, e de moi boa calidade, pero é necesario transformar máis", comentó el jueves Francisco Fraga, vicerrector de organización académica del campus de Lugo de la Universidad de Santiago (USC). "Nese sentido, podemos mellorar moito", afirmó Fraga, que aportó ideas como las pequeñas centrales de biomasa que podrían situarse en el rural para aprovechar la masa forestal. "Se Ikea pode facer mobles para a montaxe, por que non os podemos facer aquí?", se preguntaba. Para Fraga, en este contexto, es necesario mejorar los servicios públicos: "Para que a xente moza queira vivir no rural, para que o talento non marche, ten que haber servizo de transporte, centros de saúde, escolas abertas... todo isto non debe verse coma un gasto, nin calcularse dentro deses parámetros. É unha inversión", indicó. Por su parte, avanzó que desde la USC disponen de un programa de becas para trabajar en empresas del rural, y con el Ministerio para la Transición Ecológica firmaron un acuerdo para ayudar a estos jóvenes a vivir en estas áreas durante el tiempo en el que realizan sus prácticas.

"Es necesario visibilizar la labor de la mujer en el rural"

Carmen Lence, CEO del mayor grupo lácteo gallego, Leche Río, se denominó una "activista del rural", y defendió la "necesidad de visibilizar el trabajo de las mujeres en el rural", indicó. "En mi caso, nuestra base está en Láncara, es ahí donde tiene sentido estar", afirmó. Durante su intervención, también llamó la atención sobre el dato curioso de que la leche más vendida en Galicia sea asturiana. "¿Qué pasa aquí? Es cierto que tienen muy buen márketing, pero me pregunto si lo mismo podría ocurrir en Asturias. ¿Valoramos lo que producimos suficientemente? Tenemos productos que superan con creces otros que se venden como mejores en otros lugares, por eso creo que tenemos mucho que hacer en relación con la autoestima. No se trata de echarnos flores, pero necesitamos contar lo que hacemos sin complejos", consideró. Por otro lado, apuntó que una de las dificultades mayores que ve en estos momentos es "la atracción de talento. Las empresas tenemos un gran problema en este sentido, nos cuesta mucho encontrar personas que quieran continuar", indicó. Además, destacó los avances en los últimos años en la aplicación de tecnologías en la ganadería, y la necesidad de concebirlas como empresas en términos de competitividad.

"Non se trata de vender unhas vacacións: vivir é outra cousa"

Carlos López es alcalde del municipio más grande de Galicia, A Fonsagrada, que cuenta con poco más de 3.200 habitantes. "Ás veces parece que facemos unha foto do rural moi bonita, coma se fose unha postal. Pero non se trata de invitar á xente a vir de vacacións. Vivir é outra cousa. Hai dificultades, e hai que dicilas", comentó en su intervención. Para el regidor fonsagradino es fundamental el sector ganadero, así como también el sector de servicios. "Sen embargo, considero que é importantísimo fixar empresas. Temos un tecido empresarial moi escaso, e se non damos oportunidade para que a xente emprenda neste concello, vai ser moi difícil fixar poboación. Precisamos chan industrial", dijo López, que también reclamó un mayor apoyo de los fondos públicos para los concellos menos poblados. "Temos 300 núcleos de poboación no concello. Iso, significa, unha, dúas, tres, cinco casas, en moitas ocasións. É esta estrutura a que temos que facer fronte", indicó. También indicó que, si bien los servicios "melloraron nos últimos 20 anos, temos que ofertar os servizos necesarios na zona, para superar os problemas que poden causar as distancias e as comunicacións", resaltó.