Empresas de reformas y servicios tienen agendas completas para más de un año

Reformar una habitación, cambiar el baño, renovar la instalación eléctrica o de telecomunicaciones, pintar la fachada o el patio, arreglar el tejado, reparar las canalizaciones, poner un ascensor, cambiar las cañerías... Cualquier vecino de Lugo que en este momento esté planeando afrontar alguna de estas cosas, u otras igualmente probables en cualquier hogar o local, ya puede armarse de paciencia: el sector de reformas y servicios está tan saturado de trabajo que muchas empresas ni siquiera pueden asumir nuevos encargos, y si lo hacen será a más de un año vista. Hay algunas, de hecho, que tienen la agenda de trabajo completa hasta 2026.

No hay excepciones, todos las empresas y autónomos de estos sectores parecen estar atravesando por el mismo problema, que es fundamentalmente uno: la ausencia total de mano de obra, la inexistencia en el mercado laboral de trabajadores cualificados, lo que se une a las trabas burocráticas que se ponen a la formación y contratación de extranjeros.

Una situación, explican los empresarios, que deriva de la gran crisis del sector de la construcción de 2007 y 2008, que expulsó de este mercado a gran parte de una mano de obra que luego no ha querido regresar y que ha impedido el relevo generacional. Tampoco la formación profesional ha conseguido paliar este déficit, pese a que según insisten esos mismos empresarios los salarios y condiciones laborales han mejorado sustancialmente.

Si se atiende a sus afirmaciones, un electricista, un fontanero, un pintor o un oficial están cobrando ahora en Lugo entre 1.500 y 1.700 euros netos de sueldo con una jornada laboral de ocho horas, con horas extras aparte, vacaciones y pagas extras. Pese a ello, lamentan, no se encuentran trabajadores y los pedidos siguen subiendo y acumulándose, hasta el punto de que gran parte de ellos están rechazando trabajos o, en el mejor de los casos, posponiéndolos más allá de un año.

El Progreso ha querido conocer de primera mano cuál es la situación en Lugo en los diferentes sectores. Estos son los testimonios.

Domotec ▸ Instalaciones eléctricas y telecomunicación

Javier Montoto es el propietario de Domotec, empresa con "dos trabajadores y tres o cuatro autónomos de mano que voy subcontratando. Podría contratar tres o cuatro más por el volumen de trabajo".

Domotec realiza las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones de varios edificios en Lugo y la costa. Ahora tienen en cartera unas 120 viviendas y "contratos garantizados como mínimo para dos años". Antes también hacían trabajos a clientes privados, "pero hemos estado centrados en promociones" y se han tenido que limitar a las comunidades de propietarios que ya tenían en cartera.

Si alguien le llama para encargarle un trabajo en este momento, que no piense en un plazo que no sea de "semanas o incluso meses, en función del tamaño. Estamos bastante pillados por el tema del personal. Es nuestro principal problema, hasta el punto de que si nos adjudican una obra que hace diez años sería motivo de abrir champán, ahora por un lado dices 'genial, es trabajo', pero por otro tienes un problema porque está imposible captar personal".

Coincide con sus colegas de otros sectores que "ahora lo que queda en el mercado es gente que tiene experiencia pero lleva muchísimos años en la misma empresa y no se mueven. No hay regeneración. Antes cuando los chavales hacían ciclos medios o superiores de electricidad salían directos para meterse en obra y aprender el oficio. Ahora eso desapareció. Buscan trabajos menos físicos, más dirigidos a empresas, almacenes eléctricos o de electrónica... Tengo 44 y soy de los jóvenes en la obra".

El resultado es que "al final tiramos de colaboraciones, de autónomos. Los pequeños empresarios somos casi más gestores de autónomos que de asalariados, pero por imposibilidad".

Tampoco la FP está aportando soluciones, en opinión de Montoto: "A mí todos los años me mandan a chavales del Politécnico y de entrada les dices que si tienen ganas aquí hay trabajo y son ellos los que te dicen de entrada: 'No, yo vengo a hacer las prácticas y luego quiero hacer otro ciclo' y así".

Existe la opción de los extranjeros, pero "falta formación. En instalaciones hay que tener conocimientos técnicos. Tienes que formarlos tú, pero no hay ninguna ayuda: a mí me cuesta casi lo mismo un empleado que controle mucho que uno que no controle nada. El coste salarial de un oficial de primera me sale casi igual que el de esa persona que no sabe nada y a la que me cuesta formar un año. Es inasumible cargar con esos costes salariales de alguien que no los produce, aunque tenga ganas de trabajar o de aprender, porque para hacer un electricista que funcione de forma autónoma necesitas entre uno y dos años".

Fontanería Rois ▸ Trabajos de fontanería

Daniel Rois tiene una agenda de trabajo sostenida todo el año, "lo que pasa es que hay tanto que no tenemos gente cualificada para asumirlo. Todo el mundo te quiere al momento y es imposible, tengo que rechazar muchos trabajos porque no los puedo atender".

Si en estos momentos se le pide presupuesto para algo sencillo, "como la reparación de una cisterna, casi es instantáneo, te atiendo porque me lleva media hora. Si es algo que me lleva días o semanas, este año ya lo tengo cubierto y el que viene hasta marzo". Para cambiar un cuarto de baño el plazo de espera no baja del año.

"No encuentro gente. Podría contratar ahora a dos o tres más sin problemas", afirma Rois. "A veces nos mandan gente de prácticas. Pero es gente de fuera que muchas veces no tienen ni carné de conducir, no es ayuda. Y a los ciclos de FP no se apuntan a fontanería ni albañilería. El año pasado hicimos FP dual con As Mercedes y había como 20 empresas inscritas y solo hubo un alumno. Y además se fue a frío industrial". En estas circunstancias, no queda otra: "El cliente que quiera espera, bien, y el que no, lo siento".

Revestimentos Raposo ▸ Fachadas y rehabilitación

José Raposo tiene en estos momentos 20 empleados, trabajo para contratar a más e imposibilidad de aceptar más pedidos, porque "estamos saturados, cualquier cosa a corto plazo es imposible".

Cuando habla de imposible, es exactamente imposible: "Si es una cosa pequeña, a lo mejor para el año que viene. Si no, ni hablamos. Sería como pronto para el 2026, y ya veríamos, porque ya tenemos obras para el 2026".

Para este empresario, "hoy en día los salarios son atractivos, no es como hace años. Un oficial anda del orden de 1.500 o 1.700 limpios y sus horarios, sus pagas, sus vacaciones. Pero es que ya no quieren ni hacer horas, la gente quiere calidad de vida".

La falta de relevo generacional podría paliarse con la mano de obra extranjera, pero "el problema es que no están formados ni dan estabilidad a una empresa. Un inmigrante viene aquí, lo formas, pero como le da igual estar aquí que en otra ciudad, al tiempo se va porque le pueden pagar más. Cuando la has formado, esa persona te desaparece, y eso te va minando la moral y acabas haciendo lo que se pueda con lo que tienes". "Está todo el mundo igual", alerta, "y el que no está en esa situación es porque igual la calidad del trabajo no es la misma ".

Embarba ▸ Mantenimiento de ascensores

El responsable de la delegación en Lugo de Ascensores Embarba es Hugo Pardo Vivero, que hace ya meses que tuvo que tomar la decisión de no meterse en obras grandes de ascensores: "Las hacen las firmas grandes que tienen empresas de construcción que trabajan para ellos. Las obras de ascensores son muy complicadas, y a una empresa de reformas le compensa mucho más meterse a un piso. A mí no me compensa. Si te empeñas, te la hacemos, pero no va a ser rápido ni fácil".

En estas circunstancias, y con la avalancha de trabajo que están recibiendo a cuenta del cambio de la normativa, que va a obligar a renovar y actualizar un altísimo porcentaje del parque de ascensores, Embarba ha decidido centrarse en dar servicio técnico y reformas, porque "es trabajo en el hueco, no hay obra, es actualizar maquinaria y electrónica".

Pese a ello, "tenemos trabajo a mansalva. En este mundo no hay paro, yo personal que cojo me lo fichan o se va a la competencia. Antes aún llegaba gente en prácticas, pero ahora ni eso". Y aún así, "me está aumentando el pedido de presupuestos, porque hay muchos ascensores antiguos que ya no van a cumplir la normativa. Igual hay un 20% del parque de ascensores desfasado entero, y un 50% va a necesitar reformas".

MLV Fonca ▸ Fontanería y reformas

"Tengo a seis empleados que llevan muchos años conmigo y ahora no metería a más ni aunque hubiera disponibles". Así de contundente se muestra Miguel López Vila, al que las condiciones de contratación no le compensan: "A mí un empleado que se lleva 1.500 euros me cuesta 3.500, y en mi caso le tengo que tener un coche a cada uno para que me sean rentables. Trabajo hay mucho, pero prefiero dejar de coger. Antes trabajábamos para empresas de reformas y ya lo dejamos todo".

Sigue contando por decenas las llamadas para ofrecerle más trabajo, pero tiene claro que no de dan las condiciones: "No hay gente formada. Casi nos los quitamos unos a otros, el que no cuide a su trabajador está fastidiado".

Ramón Lourés: "Al que viene a trabajar hay que darle facilidades"

El catálogo de trabajos que cubre Limpiezas Ramos Lourés es abrumador: fachadas, patios, limpieza en vertical, canalones, desatascos, pintura, limpiezas integrales... Para ello dispone de una plantilla de 39 personas, en su inmensa mayoría trabajadores y trabajadoras extranjeros pero con bastantes años en el país.

La situación de cartera de trabajo, según explica Carmen Lourés, no difiere de la explicada por el resto de empresarios: "Intento no rechazar trabajos, pero sí convencer al cliente de posponerlos. Pero bueno, a dos o tres meses vista como mínimo no acepto nada".

Su problema también es el mismo, de tal modo que en verano no pudo ni cubrir las vacaciones de su gente. Ella es consciente de que "los trabajadores tienen que estar contentos, hoy un trabajador bueno y serio encuentra empleo en cualquier sitio", pero no hay empleados con formación.

" No lo veo fácil. Me parecen muy bien las ayudas, pero se necesita controlar un poco más. A la gente hay que darle facilidad para trabajar: vienen de fuera y no les damos permisos. Si la gente viene a trabajar y le puedes enseñar, es mejor que la regularices y el que no, que se vaya. Alguien tiene que ponerse la pilas", clama.