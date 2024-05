Ocho empresas optan a limpiar los edificios del Concello de Lugo tras ocho años con el contrato caducado

El Concello de Lugo ultima el proceso para adjudicar el contrato de limpieza de los edificios e instalaciones municipales, que en este momento presta la empresa Lacera con un contrato que lleva caducado al menos ocho años.

Ocho empresas compiten por hacerse con un contrato por cuatro ejercicios que fue valorado en 12.582.558 euros hace más de un año, cuando salió a concurso público. A este se presentaron diez firmas, aunque algunas fueron desistiendo durante el proceso y en este momento son ocho las que pelean por un contrato que abarca 73 edificios e instalaciones y más de cien trabajadoras.

La oferta económica más ventajosa es la de la unión temporal de empresas Nortex-Norintegral, perteneciente al grupo Nortempo y que incluye una rama de integración laboral de personas con discapacidad. Su propuesta es 817.776 euros más barata que la siguiente, la de Lacera, que además es muy similar a las restantes.

Los costes que contempla la empresa no se ajustan a la realidad

El PP informó este miércoles de que un informe del jefe de servicio de Medio Ambiente advierte que se trata una dotación económica incoherente con la oferta técnica presentada e insuficiente para cubrir los gastos de personal, "facendo inviable a execución do contrato nos termos que propón o este licitador".

Esa diferencia se debe a que los costes asociados a la antigüedad de las trabajadoras que contempla la empresa no se consideran ajustados a la realidad, "por canto non cubren as necesidades económicas para cumprir coas obrigas legais en materia de subrogación do persoal e o convenio colectivo de aplicación", según figura en el informe municipal.

Nortex-Norintegra establece para costes de antigüedad 15.179 euros para un año de contrato, algo menos para el segundo y un incremento mínimo para los dos últimos, cuando en la memoria del pliego de condiciones se considera un gasto de 179.714 euros para el primer año.

El Concello concedió diez días de plazo a la empresa para que justifique esta propuesta económica, que terminaron ya, por lo que es previsible que en los próximos días haya ya un dictamen y una propuesta de adjudicación.

Al margen de esta presunta disfunción económica, el PP criticó que no se tengan en cuenta la mejora salarial que se produjo en el sector de la limpieza en la provincia de Lugo durante el último año, tras la larga huelga de las trabajadoras que se derivó en la firma de un nuevo convenio colectivo.

Según fuentes municipales, la valoración económica del contrato que salió a concurso público ya contemplaba un margen suficiente, puesto que, por ejemplo, ya estaba anunciada una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Con todo, por el camino algunas empresas fueron renunciando y en este momento, tras el desistimiento de OHL o Brocoli en las últimas semanas, son ocho las empresas que compiten por este contrato. Tras Lacera y Nortex-Norintegral, las demás son Samaín, Aralia, Garbialdi, Sacyr, CLN y Samyl.

Más de setenta instalaciones, ¿y las que faltan?

El contrato de limpieza de centros, dependencias y centros educativos incluye la práctica totalidad de las instalaciones municipales, como el consistorio, las oficinas del antiguo Seminario, colegios y guarderías, centros sociales y museos y centros culturales, entre muchas otras.

No están dentro, aunque podrán incluirse, según el pliego de condiciones, instalaciones de nueva construcción que están ya en funcionamiento o lo estarán a corto plazo, como las caldas, el centro social Aquilino Iglesia Alvariño, el coliving de artistas, el Impulso Verde y el auditorio de Magoi.

Sin embargo, el PP recuerda que el contrato solo puede incrementarse como máximo en un 20% y se pregunta si será suficiente para cubrir estas nuevas dependencias, señala la concejala Mar Carballas.