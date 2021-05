Las empresas de O Ceao se acercan al nivel de negocio previo al fuego

Mes y medio después del tremendo incendio que el 11 de abril destruyó varias naves en O Ceao, las empresas más afectadas no solo han conseguido mantener su actividad sino que se encuentran ya en volúmenes de negocio próximos a los que presentaban antes del fuego. Así lo confirman desde Castro Parga, Recambios Fraín y Recambios al Volante, las tres firmas que vieron arder casi por completo sus naves en un incendio que sigue pendiente de la finalización del informe policial.

Fraín, de hecho, ya está trabajando en la nave que está construyendo justo enfrente de las dos que ardieron, donde almacenaba neumáticos. "Ya podrían haber estado en la nueva", explica su propietario, Francisco Dorado, si el Concello nos hubiera dado antes los permisos que nos faltaban". Al menos, reconoce, este trámite se ha agilizado algo, ya que este mismo miércoles el área de sostenibilidad urbana dará traslado a la junta de gobierno municipal de la licencia de ampliación de la nave, con un presupuesto de 1.866.965 euros.

Este nuevo almacén está específicamente diseñado para el almacenamiento de neumáticos, con medidas de seguridad y antiincendios extremas, y su finalización le permitirá incluso una capacidad de facturación mayor de la que tenía. "No estamos todavía al 100%", indica Dorado, "pero estamos fuertes. El 70% de nuestro negocio era el de recambios, que no se ha visto afectado. Los neumáticos son importantes, pero también son más fáciles de reponer que otras referencias. Aunque en estos momentos estaremos ya en 75% de lo de antes del incendio, y eso porque hay que importar mucho material y tarda en recibirse".

Antonio de Castro también está animado después de comprobar que para Castro Parga "la parte de negocio que se perdió era menos significativa de lo que pensábamos. Aunque afectó a la venta al público, se ha mantenido íntegra la venta a profesionales". La fábrica, situada en la parte de la nave que se salvó, mantiene su actividad a tope y la atención al público ha sido absorbida en su mayor parte por las tiendas que tienen en la ciudad, a las que sumó un local en la calle Conde.

Las tres firmas afectadas han conservado la mayor parte de sus clientes y de su actividad principal

De Castro reconoce que "las cosas van funcionando. Además, a no mucho tardar, una de las firmas de pintura con las que trabajamos va a abrir en una nave de O Ceao una tienda de decoración como la que teníamos para recuperar toda la venta al público".

Algún problema está teniendo para reorganizar su negocio Marta García, de Recambios al Volante. No ya por cuestiones económicas, detalla, "porque hay trabajo y la gente nos ha apoyado mucho, la mayoría de nuestros clientes sigue confiando en nosotros", sino por problemas de espacio: "Trabajábamos con algunas referencias, como piezas de camión, que no podemos almacenar ahora en la tienda que tenemos en Germán Alonso, pero las hacemos según pedido. Y sí que hay gente que antes iba a O Ceao y ahora no le apetece venir a la ciudad, por eso estamos mirando a ver si alquilamos otra nave".

Por eso, y por el problema que supone para los grandes transportes la descarga en Germán Alonso, con el permiso de una zona de carga aún pendiente de tramitar por el Concello. Mientras, han de apañarse con envíos más pequeños y el trasvase de la mercancía a vehículos de menos tonelaje.

El informe del incendio sigue a la espera de los datos del laboratorio

La investigación sobre las causas del incendio en el polígono de O Ceao continúa abierta, a la espera de los resultados de una de las pruebas fundamentales: los análisis del laboratorio.

La Policía Nacional no dará por cerrado el caso hasta que reciba las conclusiones de dichos análisis, que contribuirán a dilucidar si el fuego se inició de forma accidental o si fue intencionado. Los investigadores ya informaron al juzgado encargado del caso sobre el transcurso de las pesquisas y le remitieron un escrito en el que hicieron constar que, de momento, no se han encontrado indicios de delito en el lugar del suceso.

La investigación de este voraz incendio, que se inició en la nave de la empresa de pinturas Castro Parga, corrió a cargo de la Brigada de la Policía Científica de Lugo, que contó con el apoyo de cuatro agentes especializados en incendios de la Comisaría General de Madrid, desplazados hasta la capital. Los expertos estuvieron en el polígono industrial desde el inicio de la investigación y esos primeros pasos en el escenario del desastre permitieron establecer con certeza el perímetro de la zona cero.

Además de los expertos de la Policía Científica de Lugo y Madrid, también recorrieron la zona tras el suceso los peritos y expertos en investigación de incendios desplazados por las compañías aseguradoras de las naves que ardieron. Los informes periciales de estos expertos serán clave a la hora de determinar qué compañías deben pagar y cuánto.