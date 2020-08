Empresarios y vecinos de A Ponte urgen medidas que frenen su "declive"

Unidos por el Camino, una asociación de empresarios lucenses de reciente creación, denuncia el "abandono" que sufre desde hace tiempo el barrio de A Ponte, "ya que la ciudad ha crecido dándole la espalda", dice.

Según denuncian, a punto de empezar el curso escolar, una de las aceras que da acceso al colegio se encuentra muy deteriorada y supone un peligro importante para los viandantes en general y para los escolares que acudan al centro. "Las aceras están desprendidas, al igual que sucede con las vallas de seguridad de gran parte de ese tramo", apuntan. Igualmente, en varias zonas del barrio, las aceras resultan "totalmente intransitables" por el abandono y el exceso de maleza.

Los vecinos de la zona ya denunciaron en diversas ocasiones que el mal estado en el que se encuentran actualmente algunos solares, atestados de hierbas y zarzas, está creando incluso un problema de salubridad pública, ya que propician la aparición de insectos y ratas.

A estos problemas se suman además las "recientes y reiteradas" fugas de agua, que preocupan cada vez más a los residentes. "Lo que está pasando es un peligro. Ya saltaron varias tapas de alcantarilla y fue una suerte que no golpearan a nadie. Si llegan a alcanzar a un niño, o a cualquier persona, las consecuencias podrían ser muy graves. Una de las fugas ya le costó un disgusto a una vecina, que acabó hospitalizada con una pierna rota, así que pedimos que revisen cuanto antes el estado de la red de abastecimiento en este barrio".

Desde Unidos por el Camino solicitan además que se coloquen más contenedores de basura. "Es una zona en la que se concentran varios negocios y viviendas y últimamente se ha visto reducido el número de contenedores de residuos que dan servicio a vecinos y comerciantes, lo que supone un síntoma más del abandono que sufre A Ponte".

BUS. Otra de las quejas de la asociación hace referencia al transporte público. Además de considerar "totalmente escasa" la frecuencia de los autobuses que comunican el barrio con el resto de la ciudad, aseguran que todavía siguen señalizadas paradas de bus que ya no existen desde hace tiempo. "Hay varias paradas que continúan señalizadas a pesar de que ya no forman parte de la ruta del bus urbano, lo que produce confusión entre los usuarios y los turistas que visitan esta zona", comentan.

Tal y como afirman, "la situación es tan surrealista que una vecina estacionó en una parada inexistente y la denunciaron. ¿Cómo te pueden multar a alguien por aparcar en una parada de bus en la que no para el bus? Es un sinsentido", lamentan.

CAUDAL FEST. Además de mostrar sus quejas por el abandono del barrio en cuanto a dotaciones, Unidos por el Camino considera que A Ponte también ha sido constantemente "discriminada" en el ámbito cultural. "En el aspecto festivo, el año pasado ya no hubo luces de Navidad por la zona de la calzada y los grupos musicales que antes amenizaban en ocasiones el paseo del río ya no hicieron acto de presencia en ningún momento", aseguran.

La asociación tampoco entiende que el Caudal Fest no contemple este año ninguna actuación en el barrio que lo acogió en las ediciones pasadas.

"El Caudal Fest es un festival que nació a orillas del río y este año no tiene ningún tipo de presencia en esta zona. Entendemos perfectamente que las circunstancias excepcionales derivadas del Covid-19 no permiten organizar el festival como se hizo en los años anteriores, pero consideramos que sería justo que el barrio tuviera un mínimo de participación en el evento, ya que no se ha organizado ni un solo concierto en su ubicación original", dicen.

Unidos por el Camino asegura que todas sus denuncias "tienen un carácter constructivo, no destructivo", y que su intención es conseguir que A Ponte no siga siendo un barrio en declive. "Esto es un resumen de una zona concreta de la ciudad, pero echando una visual al resto de la capital lucense, también se puede extrapolar la situación a otros barrios", comentan.

La asociación asegura que tiene en mente varios proyectos "para impulsar la ciudad" y pide la colaboración de los responsables de las administraciones. "Tenemos varios proyectos que queremos plantear y no queremos que se vean afectados por la falta de colaboración de la administración local", concluyen.