A Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) remitiu aos partidos políticos un documento con propostas para que a Deputación e os concellos tomen medidas de apoio ás pemes e autónomos da provincia fronte á crise provocada polo coronavirus. "Estamos en primeira liña tentando que a letalidade das empresas sexa a menor posible", manifestou en declaracións a Europa Press o presidente da CEL, Jaime López, quen reclamou un "esforzo de todas as administracións para que quede no camiño o menor número de empresas posibles".

A Confederación de Empresarios de Lugo pide que "se estimulen unhas axudas homoxéneas e que a carga tributaria sexa a menor posible", xa que, segundo o seu presidente, "non é o momento de espremer" e quere lograr "o apoio de todas as administracións locais".

Entre as solucións propostas está a de "cancelar os cargos tributarios a empresas para esta situación excepcional", algo que asegura López danará moito ao sector produtivo da provincia. Así mesmo, reclama "axudas que farán falta para reactivar a economía cando isto termine". "Necesitamos que as institucións comprendan que as súas empresas serán o alicerce fundamental para a recuperación económica", subliñou.