Hay lugares en los que las batallas las gana el tiempo. En Rusia fue el General Invierno el que evitó todos los intentos de invasión. En Lugo es el Veranillo de San Froilán el que provoca la invasión del ferial y las calles. Esa es al menos la gran esperanza de los empresarios que fían a estas patronales buena parte de su recaudación anual: el buen tiempo anunciado, opinan, convertirá el San Froilán en la prórroga otoñal de una temporada de verano que ya ha sido buena. Aquí tienes una guía para no perderte nada de las fiestas.

Al respecto, uno de los analistas con mejores datos que se pueden encontrar vivirá los próximos 15 días en mitad del ferial. Se trata de David, de la familia Cachichi, que tiene varias atracciones en San Froilán y viene desde hace muchos años. "El verano no ha funcionado mal", reconoce, "al no haber estado muchas ferias activas en dos años mucha gente ha venido con más ganas, con más empuje. Sí que a la hora de gastar a la gente le cuesta, ves que quiere y no puede, porque ha subido todo".

Pese a ello, David tiene "la esperanza de que en San Froilán se trabajará". La razón es sencilla: "Pienso que si trabajaremos porque el tiempo viene de cara, y en Lugo dependemos un 60-70% del tiempo. Lo demás también ayuda, pero es el tiempo".

Este factor se superpone a otros que, en su opinión, no son tan positivos: "Lo que no nos gusta mucho ahora es el tipo de eventos que organiza el Ayuntamiento, porque no trae a grupos muy conocidos, aunque fueran dos o tres como hacía antes. Se centra solo en los grupos de Galicia y se echa en falta algún concierto un poco más fuerte, cantantes punteros. San Froilán es una fiesta a nivel nacional, es Fiesta de Interés Turístico Nacional, viene gente de todos los lados y habría que dar alguna actuaciones conocida a nivel nacional". Puesto a pedir, a este feriante tampoco le gusta que les obliguen a desmontar el miércoles día 12, porque "en otras ferias del Pilar como Zaragoza, Gandía o Madrid nos dejan alargar hasta el fin de semana".

Así lo ve el sector de la distribución

Siendo el los feriantes uno de sectores más dependientes de que las ferias y fiestas vayan bien, no lo son menos los sectores de la economía local relacionados con la hostelería y hotelería.

Conoce bien el asunto Eloy García, de Cristo Galicia, uno de los principales distribuidores de productos para la hostelería, que en estas fechas ve cómo y cuánto se incrementan sus cifras de negocio. De momento, en lo que va de año "estamos ya en cifras de negocio del 2019. Igual que la primavera empezó floja, a partir del Arde Lucus ya tenemos cifras iguales al 2019 e incluso mejores".

Lo han conseguido, además, pese al sempiterno ambiente de crisis que parece vivir Occidente en los últimos años, lo que significa que los ciudadanos están empezando a somatizar la situación e ignorar los constantes malos augurios. «Entre protegerse ante lo que dicen que nos va a venir encima y la fiesta, creo que van a priorizar las ganas de salir», analiza este empresario, presidente también de Dislugo, que se ampara en datos como que «las cifras de ocupación en la provincia durante el verano han sido espectaculares, de récord histórico».

Los datos y, cómo no, la previsión de que San Froilán brillará: "El año se presenta bien, la gente tiene muchas ganas de salir. Lo hemos notado ya en el cierre de verano, que fue muy bueno. Creo que este principio de octubre va a ser igual, la gente tiene muchísimas ganas. Si viene buen tiempo en San Froilán ya será para tirar cohetes", adelanta.

La visión de los hosteleros

Una esperanzadora previsión a la que no duda en sumarse Cheché Real, presidente de los hosteleros lucenses, un colectivo poco acostumbrado a militar en el optimismo. "Hay incertidumbre económica", comienza Real, "pero todavía no han llegado los peores efectos, así que esperemos que no repercuta en la fiestas, porque aún sigue la alegría del verano y el buen tiempo".

En esas circunstancias, y si se prolongan los números de un verano que "ha ido muy bien", "el San Froilán siempre es un éxito". "Pero si además hay buen tiempo, como parece que va a haber, será apoteósico", apuesta Real.

Al igual que Eloy García, cree que los números de los empresarios de hostelería se podrían situar en unas cifras próximas a 2018 o 2019, años anteriores a la pandemia de covid-19.

Un suplemento espectacular de El Progreso

Para contribuir al éxito de la fiesta, El Progreso publica el día 5 su tradicional suplemento especial de las fiestas, que este año además será más tradicional que nunca: el hilo conductor es la celebración de los 50 años de la decisión de dedicar el Domingo das Mozas al traje gallego.

Además del programa completo y las entrevistas con los principales artistas que actuarán en las fiestas, el hilo conductor llevará a los lectores por los recuerdos de conocidos lucenses ataviados con partes de trajes tradicionales, con un tratamiento fotográfico que traslada de raíz el vestido tradicional a la creatividad moderna más actual.

Baja en el ferial de la churrasquería

Uno de los espacios más apetecibles del ferial de San Froilán, el situado frente a los juzgados en la Praza de Avilés, estará finalmente este año vacío. Se trata del sitio donde cada año se instala una gran churrasquería y en esta edición también había reservado su presencia, pero problemas de los empresarios con las instalaciones han obligado a los mismos a renunciar a su presencia en San Froilán.



El precio en la subasta de este espacio alcanzó los 11.000 euros, más alto que los pagados por las casetas de pulpo. Mil euros es la fianza que perderá el empresario.