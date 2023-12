Los empresarios asocian el desarrollo de Lugo a la mejora de sus dos pulmones industriales

El polígono industrial de O Ceao, con casi medio siglo de vida y que cuenta con más de 250 empresas, se ha quedado anticuado. La patronal, que aprecia incluso cierto "abandono", tiene una batería de demandas dirigidas a las diferentes administraciones públicas, que ya llevan años encima de la mesa, con el fin de intentar paliar sus carencias.

Su vecino, el parque empresarial de As Gándaras, que reúne a unas 125 empresas, ya acumula también necesidades, pese a su adolescencia, pues dio sus primeros pasos hace doce años.

"Si estos dos pulmones industriales no funcionan, la capital de la provincia en particular y la provincia en general no tendrán un futuro boyante", afirma Ramón Alonso, consejero delegado, junto a Francisco Dorado, de la recién elegida directiva de la Asociación de Empresarios de O Ceao y As Gándaras.

La patronal vincula el desarrollo socioeconómico de Lugo y su provincia a que las cosas le vayan bien a estas dos grandes áreas empresariales, ya que agrupan a unas 375 de las principales firmas lucenses, que dan trabajo a más de 4.000 personas.

Esta asociación se ha marcado como primer paso en su hoja de ruta llamar a la puerta de las administraciones públicas para reiterarles a sus respectivos responsables que remedien las deficiencias que presentan ambas zonas empresariales.

O Ceao. Uno de los sempiternos problemas de este polígono industrial es "la falta de seguridad". Los empresarios solicitan que vuelvan a funcionar las cámaras de videovigilancia. La treintena que se habían instalado llevan más de 11 años apagadas.

"No hay seguridad, ni suficiente presencia policial", asegura Francisco Dorado, que añade que "me robaron varias veces y ya no voy a denunciar porque no consigo nada". El gerente de Recambios Frain defiende el "efecto disuasor" que tienen las cámaras para los amigos de lo ajeno.

"La seguridad que tienes de día, no la tienes de noche ni los fines de semana", indica Ramón Alonso, que precisa que su instalación "no es solo por la seguridad de las empresas de los polígonos, sino también por la de los lucenses".

"Si hay cámaras de tráfico en una nacional o en una autovía, no entendemos por qué no las hay en O Ceao, cuando es una de las principales entradas a la ciudad desde A Coruña", aduce el gerente de Cafés Candelas, que agrega que es "preocupante que no las haya de lectura de matrículas".

En este polígono industrial que va camino del medio siglo de vida "comienza a haber naves vacías", pero que "no están ocupadas ni en disposición de serlo", según advierte Ramón Alonso, debido a que "están embargadas o a que están en manos de bancos o en ese limbo que hay entre los juzgados y los propietarios y los acreedores", por lo que pide que se "agilicen" esos procedimientos, ya que esos inmuebles se deterioran.

Encima de la mesa las administraciones también tienen, entre otras demandas para O Ceao, que se mejore el firme de algunos viales; que se renueve el alumbrado público con lámparas led, o que se dote de más contenedores para plásticos y papel, además de acondicionar más plazas de aparcamiento. Reconocen que al menos "se está terminando de soterrar el cableado de alta tensión".

As Gándaras. Que sea el benjamín y más preparado de los polígonos industriales de la capital lucense, en su día incluso se le calificó como de cinco estrellas, no quiere decir que no presente ya deficiencias.

Una de las necesidades que los empresarios consideran perentoria es el desdoblamiento de la Ronda Norte para mejorar el acceso a la autovía A-6. Además, proponen a la Xunta que cambie la práctica que ha adoptado de ampliar el parque empresarial de As Gándaras en función de la demanda existente.

"Urbanizan según demanda. Lo que están construyendo ahora ya está todo vendido. Deberían urbanizar primero y luego vender las parcelas porque están dando plazos de tres años. Una empresa que se quiere instalar no puede esperar tres años de ninguna manera", afirma Francisco Dorado.

Otro de los peros que le ponen es que es el polígono que "más problemas de vertidos ilegales tiene", según explica Ramón Alonso, que indica que algunas de sus parcelas son utilizadas indebidamente para depositar escombros u otros residuos inertes.

Citan también que abunda la maleza en las zonas verdes, de las que por cierto carece el polígono de O Ceao, y que el mobiliario urbano (bancos o farolas) "está deteriorado". Recuerdan además que estaba previsto en este parque empresarial destinar una parcela a guardería para facilitar la conciliación laboral y familiar de los trabajadores, pero que quedó en el baúl de los recuerdos.

Infraestructuras: urgen que se desdoble la Ronda Norte para acceder a As Gándaras

Advierten que los camiones tienen que "sortear cinco rotondas" desde la autovía hasta el polígono

Uno de los caballos de batalla de la Asociación de Empresarios de O Ceao y As Gándaras es que la administración central desdoble la Ronda Norte, la que va desde Garabolos hasta A Campiña, con el fin de mejorar el acceso al parque empresarial de As Gándaras desde la autovía A-6, ya que no es posible acometer un enlace directo con esta.

Como las demás, esta es una vieja demanda de los empresarios lucenses. La última vez que solicitaron formalmente que se ejecutase este proyecto era ministro de Fomento José Luis Ábalos.

Uno de los consejeros delegados de la asociación que vela por los intereses de As Gándaras, Francisco Dorado, pone como ejemplo que los accesos es la principal infraestructura a mejorar por el hecho de que los camiones tienen que sortear "cinco rotondas" desde la autovía hasta la principal entrada a este parque empresarial para ir a cargar o descargar.