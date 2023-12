Un empresario de Valdeorras compra Clínica Dinán y apuesta por aumentar especialidades

La clínica Dinán ha cambiado recientemente de manos, tanto la sede de Lugo como la de Monforte. El médico de Urgencias del Hula Jorge Somoza, gerente hasta hace poco de la clínica, y su mujer María José Barrera, médica en la propia Dinán, han vendido ambos centros a José Ángel Álvarez, un empresario de O Barco de Valdeorras que cuenta con otras clínicas y servicios de prevención en varias ciudades españolas.

Uno de sus planes es el de aumentar el cuadro médico, incrementando en consecuencia la oferta asistencial y el número de pacientes. "Queremos reforzar la Medicina de Familia. De hecho, lo hemos hecho ya porque había dos médicos y ahora hay cuatro. Creo que en Lugo un viernes por la tarde no hay oferta de Medicina de Familia, ni un sábado tampoco, y me gustaría que la ciudad tuviera ese servicio", explica el nuevo gerente.

También quiere incorporar Dermatología, Otorrinolaringología y Electrofisiología. "En Lugo no hay ningún equipo para hacer electromiografías o al menos con continuidad y nos gustaría ofrecerlo", señala y añade que buscan facultativos asentados en la ciudad. "Nos gustaría que el profesional que venga a trabajar a Dinán viva en Lugo porque es un valor añadido. Así no solo se fideliza al profesional sino que entiende mejor los problemas de los pacientes", dice. Admite que el 2024 se presenta como un buen año para intentar atraer a personal médico, ya que a partir del 1 de enero aquellos profesionales que combinen actividad en la sanidad pública y privada podrán cobrar, no íntegro pero casi, el complemento específico, antes exclusivamente reservado a quienes ejercen en el Sergas. De esta manera, se entiende que habrá más facultativos dispuestos a trabajar en ambos sistemas.

Frente a los grandes grupos, que ahora concentran gran parte de las prestaciones sanitarias del ámbito privado, especialmente en lo que se refiere a hospitales, Álvarez explica que ofrecen al profesional "honestidad, transparencia y hacerle sentir el protagonista", explica. Reconoce que lo que ofrece un gran grupo y una empresa como Dinán "es distinto al cien por cien, ni mejor ni peor, sino distinto". "A las clínicas nos falta ese gran nombre detrás para poder captar al profesional pero les daremos las mejores condiciones que podamos", señala.

El empresario indica que, inicialmente, Dinán entró en su radar por la clínica de Monforte. "Tenía interés en Monforte para desarrollar la prevención de riesgos laborales. Allí no hay ningún servicio de prevención que tenga centro propio y vi una importante oportunidad de negocio. Además, no hay ningún centro de mutua, con lo que tenemos concierto con todas las que tienen cartera en Monforte y nos derivan su actividad asistencial", señala el empresario.

Posteriormente, y aunque ya conocía la clínica de Lugo, dice que con un análisis más pormenorizado le gustó "el proyecto y el reto". "Creo que Lugo necesita a Dinán. Estoy convencido al cien por cien de que tiene mucho recorrido y le quedan muchos años", explica.

La primera reforma prevista es la de la fachada, para que ofrezca "una imagen moderna, más actual" y también tiene previsto la colocación de un ascensor para mejorar la accesibilidad a la segunda planta, donde se instalarán más consultas. En Monforte también acometerán reformas.