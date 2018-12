Un empresario se atrinchera ante la nave de Eloy Castro por una deuda

El controvertido empresario de la automoción Eloy Castro tiene abierto un nuevo frente. Un hómologo del sector forestal está atrincherado desde este martes ante la nave que tiene en la carretera de Santiago, en las afueras de la capital lucense, con la intención de no moverse de allí hasta que le abone los 47.100 euros que asegura que le adeuda. E incluso dice que está dispuesto a secundar una huelga de hambre.

"É moi difícil que recupere os cartos, pero alomenos quero facerlle un escarnio público para que se entere todo o mundo do que fai", afirma el afectado, que este martes por la noche llevaba más de 12 horas apostado ante la nave del empresario lucense y no tenía intención de irse

Jesús Area Villar, que tiene una pequeña empresa forestal en Cedeira (A Coruña), explica que en abril del año pasado acordó con Eloy Castro comprarle un autocargador y este le recogería a cambio una procesadora, la repararía y vendería.

Este cedeirés, de 52 años de edad, asegura que Eloy Castro vendió esa máquina, sin que él lo supiese, a un compañero suyo del sector forestal.

El afectado asegura que su "fallo foi pagarlle todo xunto" al empresario lucense. Pero no solo le abonó 72.000 euros, mediante leasing, por el autocargador, sino que además pagó de su bolsillo los 7.200 euros que el distribuidor oficial en Galicia le cobró por una reparación de esa máquina, pese a que tenía suscrita una garantía por un año con el vendedor.

A esos 7.200 euros adeudados hay que sumar, según detalla el empresario atrincherado, los 39.000 en que valoró la procesadora vendida.

Non aguanto máis. Teño dous traballadores e agotadas as vías de financiación para pagar as facturas pendentes