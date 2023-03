Los empresariados lucense y coruñés se alían y claman por el corredor ferroviario

"Nos da igual cómo lo denominen, pero no vamos a renunciar a que haya dotación presupuestaria para que se electrifique y se mejore la línea Lugo-A Coruña y Ferrol, como se está haciendo desde Lugo a Ourense, para que sea la vía de salida natural a las mercancías que llegan a los puertos de A Coruña y de Ferrol y para que Monforte sea un nudo logístico prioritario", afirma el secretario de la Confederación de Empresarios de Lugo, Jaime López.

La patronal lucense y la coruñesa van de la mano en este objetivo, explica López, y preparan acciones con el fin de aumentar la presión a los gobiernos, especialmente al central, que es quien tiene en su mano tramitar ante la CE la inclusión del trazado norte en el corredor de mercancías del atlántico, para lo que tiene este año de plazo. Supondría más opciones de acceder a financiación de la UE para modernizar un eje ferroviario que hoy no es competitivo ni para viajeros ni para mercancías.

"Para los puertos de A Coruña y Ferrol es vital que las mercancías salgan por Lugo; bajar a Vigo son 160 kilómetros. No hay más noroeste que A Coruña y Lugo y no entendemos que no estén en el corredor", explica el presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Antonio Fontenla.

En Lugo, la madera es uno de los escasísimos productos que se transportan en tren. Pese al "abandono" que sufre la red, en este momento es el medio más "efectivo" debido al coste de los carburantes, explica Nuria Rodríguez, gerente de la Asociación Provincial de Empresarios de la 1ª Transformación de la Madera, que agrupa a 272 empresas. "Quedar fóra deste corredor supón un lastre á competitividade. Todas as administracións, empresas e sociedade temos que reclamalo", afirma.

Para el común del sector productivo de la provincia, el tren está en desventaja frente a la carretera para mover mercancía, pero también para el desplazamiento del capital humano, ya que también se necesita visitar clientes y mercados, apunta Ramón Alonso, directivo de Cafés Candelas y de la asociación de empresarios de O Ceao y As Gándaras. Y eso es especialmente grave en los tiempos actuales, cuando se vuelve a mirar al transporte público por sostenibilidad y por economía, señala.

"Lugo ten unha posición xeográfica invidiable e estase quedando atrás porque nos desprazamentos non pode competir con outros lugares. Ten que pelexar porque ninguén llo vai regalar", afirma.

Para Carmen Lence, directiva de Leite Río, una de las empresas motor de la provincia y que tiene una red de camiones propia para transportar su producto, es "de puro sentido" que Lugo se vería beneficiado de la inclusión del eje A Coruña-Monforte en el corredor atlántico. "La base del desarrollo económico es tener buenas infraestructuras y no entiendo por qué se hace así. Hoy ya es más difícil venir a Lugo que ir a otras ciudades de Galicia", afirma.

El atraso ferroviario que sufre la provincia es una "evidente pérdida de oportunidad" para su economía y su población, afirma Eduardo Jiménez, de Magnesitas de Rubián, que hace tiempo que dejó de sacar el mineral en tren, explica, Eduardo Jiménez.

El Gobierno sostiene que la modernización de la vía hasta A Coruña es un objetivo irrenunciable esté o no en el corredor atlántico y como prueba señala la inversión histórica que está realizando entre Lugo y Ourense.