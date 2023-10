El empresariado lucense no entra a señalar al culpable del nuevo revés que se acaba de producir con el 5% del PXOM porque, en realidad, considera que todas las administraciones públicas implicadas en su aprobación tienen su cuota de responsabilidad, pero cree que la situación que se acaba de producir es "inadmisible" y, sobre todo, coincide en que las instituciones deben ponerse de acuerdo para buscar una solución cuanto antes.

El 5% del PXOM estaba aprobado desde abril y solo faltaba un trámite de la Xunta para que pudiera aplicarse, pero la Administración acaba de hacer público que cree necesario que sea revisado y aprobado de nuevo. Lo hace en base a un informe que solicitó este verano —trámite del que informó por carta a la alcaldesa el 4 de agosto— a la CHMS y donde esta sigue señalando problemas y déficits en la información hidrológica aportada.

"Non sei se hai algún fallo no plan e quen o cometeu, pero é indignante. Hai xente que ten proxectos e intereses en zonas do Ceao e dos arredores que se sabe que van ser edificables e agora todo se volve abaixo. Leite Río vaise facer vella e non ten licenza", explica el presidente de los empresarios de O Ceao y As Gándaras, Francisco Dorado, como ejemplos del perjuicio que supone este nuevo contratiempo.

La construcción de casas en la zona rural supone una actividad nada desdeñable para el sector y, por otro lado, hay empresas con intereses en la zona afectada por el 5% del PXOM

Como el resto de empresarios consultados, Dorado desconoce cuál es la salida a la situación que se ha generado, pero espera que se busque "cuanto antes".

El secretario general de la Confederación de Empresarios, Jaime López, cree que se trata de "un palo en las ruedas de la economía lucense". "Todo lo que sea seguir paralizando un instrumento que es fundamental para el desarrollo de la ciudad es una mala noticia. Hay zonas industriales consolidadas que están pendientes de nuevos desarrollos", señala en alusión a O Ceao o A Campiña.

El 5% del PXOM afecta también a muchos núcleos rurales, de casi la mitad de las parroquias del municipio, donde hay vecinos que llevan años con expectativas de construir o de vender propiedades. Por esa razón, en la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (Apec) también hay preocupación. La construcción de viviendas unifamiliares es una actividad nada desdeñable en este momento. "O prexuízo é moi grande. Teñen que poñer todos da súa parte para sacalo adiante se se quere que a cidade crezca", afirma el presidente, José Bouso.

Los empresarios de O Ceao y As Gándaras se reúnen este jueves

La Asociación de Empresarios de O Ceao-As Gándaras analizará este jueves en una reunión la situación que se ha generado con el 5% del PXOM.

Los empresarios tienen más preocupaciones, como trasladaron esta semana al PP local en un encuentro. La mejora de la red de agua, cuya vulnerabilidad se vio en el gran incendio de 2021, la recuperación del sistema de videovigilancia y horarios de bus más adaptados son algunas demandas.

Paula Alvarellos: "La Xunta no era competente para consultar a la CHMS ni podía hacerlo ahora"

El gobierno de Lugo cree que la consulta que hizo la Xunta a la CHMS sobre el 5% del PXOM este verano no es legal. Alega que la administración autonómica no era competente para una petición de ese tipo de forma directa al organismo estatal, sino que, en todo caso, tendría que haberlo hecho a través del Concello.

Pero, además, cree que la consulta fue "extemporánea", porque se produjo después de que el PXOM fuera aprobado de forma definitiva por el Concello y publicado en el Diario Oficial de Galicia para alegaciones, que no hubo.

"Creemos que la actuación de la Xunta no es legal", afirma la concejala de Urbanismo, Paula Alvarellos. Esta explicó que el Concello envió el PXOM a la Xunta el 28 de julio para que lo inscribiera en el registro gallego de planeamiento, para lo que la Administración autonómica tenía diez días de plazo, y que desde entonces no ha tenido noticias.

Tras recibir el documento, la directora xeral de Ordenación do Territorio, Encarnación Rivas, escribió a la alcaldesa comunicando que se había recibido el documento y que se iba a consultar a la CHMS, al entender que se requería el pronunciamiento favorable de ese ente antes de inscribir el PXOM en el registro gallego.

Alvarellos recalca que el PXOM fue aprobado por el Concello con un informe favorable de la Xunta y con el apoyo del PP, que forzó la demora del trámite en una semana para poder estudiar en detalle el documento, recordó la edil.

Con todo, el informe favorable de la Xunta era condicionado (fórmula no muy común) al cumplimiento de los requerimientos de la CHMS y ahora, antes de registrarlo para darle validez, la Administración autonómica quiso comprobar que cumplía. Sin embargo, la CHMS le sigue viendo problemas.