Lugo también aporta su granito de arena en la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus. El Instituto de Estudios Celulares y Moleculares (ICM), que tiene su laboratorio en el parque empresarial de As Gándaras de la capital lucense, ha desarrollado una técnica que, a partir de la saliva, permite detectar en un test PCR el Covid-19 sin necesidad de que un sanitario tenga que tomar la muestra.

El sencillo método, que está pendiente de que sea validado por el Instituto de Salud Carlos III, consiste en que el usuario escupa en un tubo o, si tiene dificultades para hacerlo, que mastique un chicle sintético. Recogida la muestra, ese recipiente de vidrio cerrado se introduce en una bolsa de seguridad biológica que el interesado puede llevar personalmente al laboratorio o enviarla a través de una empresa de transporte.

El consejero delegado de ICM, Alfonso Alba, aseguraba este sábado que esta muestra es "más sensible" y "más representativa" que la que se recoge cuando se introduce un bastoncillo en la nariz o en la boca para realizar la PCR.

Junto a Histobiomol, desarrolla otra técnica para diagnosticar al mismo tiempo Covid-19, gripes A y B y virus respiratorios

Alfonso Alba, que explicaba que su laboratorio facilita los kits para la toma de muestras, apuntaba que esta técnica permite, por una parte, reducir la carga de trabajo del personal sanitario y que no sea preciso trasladarse a un centro de salud u hospital y, por otra parte, agilizaría su realización en amplios colectivos, como empresas o colegios, ahora que se avecina el inicio del curso escolar. Este ejecutivo, que resaltó que además ofrece más seguridad a los técnicos que analizan las muestras, aseguró que los resultados de la técnica que han desarrollado en el laboratorio están siendo "fantásticos" y que el Instituto de Salud Carlos III "priorizará" su evaluación.

MÁS I+D+I. La investigación de ICM no se queda ahí. Junto al laboratorio lucense de anatomía patológica y biología molecular Histobiomol, que dirige Jesús Alba, está desarrollando una técnica propia de PCR, que también es a partir de la saliva. Sin coste adicional, permitiría diagnosticar no solo el Covid-19, si no también las gripes A y B y virus respiratorios sinciciales.

Alfonso Alba explica que una de las ventajas que ofrece esta nueva técnica, que asegura que tiene "un reducido coste", es que enfermos que tienen síntomas propios de coronavirus pero que en realidad padecen una gripe o un catarro no tengan que esperar días aislados a conocer el diagnóstico y que no contribuyan a colapsar los servicios médicos.