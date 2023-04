La empresa de análisis de datos Inverbis recibe 400.000 euros de Lugo Transforma

Inverbis Analitycs, una empresa surgida en 2020 de la Universidade de Santiago y del Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (Citius) que se dedica a analizar procesos en el sector privado y en el sector público para que estos sean más eficientes, recibirá 400.000 euros de Lugo Transforma, el fondo de capital riesgo del Concello de Lugo.

La empresa, con sede en Santiago, acaba de abrir un centro de trabajo en la ciudad —en el Pazo de Feiras e Congresos, en la Fundación CEL— con dos de los 14 empleados que la firma tiene en este momento y contempla contratar a otras 38 personas de aquí a 2025, según explicaron la alcaldesa, Lara Méndez, y su director y accionista, Gonzalo Martín.

Inverbis se define como una empresa de "inteligencia de procesos, de procedimientos, de protocolos..." o de "minería de datos". "Los datos son petróleo, hay que sacarlos», explica Martín. Esa información sirve para saber si lo que una empresa o administración pública hace es lo que realmente tiene que hacer o si, por el contrario, en los procedimientos que lleva a cabo existen tiempos muertos, expedientes que están parados en un departamento, o tareas que se repiten, lo que resta eficiencia y calidad al servicio que se presta.

En el mundo existen una veintena de empresas que realizan esta labor y en España Inverbis es pionera, explicó la alcaldesa. "Es una empresa extremadamente sofisticada desde el punto de vista tecnológico, con perfiles profesionales muy sofisticados, que desarrolla su actividad en un mercado muy competitivo, donde existen muy pocos operadores", precisó Jesús Torres, el consejero delegado de Torsa, la empresa que gestiona el fondo Lugo Transforma.

Por esa razón, muchos de sus clientes —de los espontáneos, prácticamente todos— están actualmente en otros países, sobre todo en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Emiratos Árabes y Pakistán, explicó Martín, en sectores tan diversos como la sanidad y la logística. "Os seus algoritmos están á vangarda internacional, ofrecendo a que xa se considera a ferramenta de minaría de procesos máis flexible que existe neste momento, polo que o seu alcance é global", recalcó la alcaldesa, quien destacó igualmente los perfiles profesionales de sus trabajadores y la oportunidad de empleo que supone para los nuevos titulados del campus lucense.

Inverbis tiene actualmente en plantilla a dos doctores en física, un doctor en ingeniería de la computación y dos ingenieros industriales con postgrados en big data e inteligencia artificial y el director ve oportunidades también para trabajadores de grados existentes en Lugo, como robótica, márketing y administración de empresas. "Somos un tipo de producto para gente que dejó Lugo porque buscaba un trabajo que no podía ejercer por falta de diversificación y que quiere regresar", explicó Martín, aunque este también reconoció que se trata de un sector en el que la deslocalización del trabajo no es que sea ya una tendencia sino que es casi una exigencia por las características del mismo.

Inverbis Analitycs ya recibió apoyo financiero de Unirisco, el fondo de capital riesgo de las universidades gallegas, y del Programa Neotec, con el que el Ministerio de Ciencia e Innovación apoya a empresas de base tecnológica. Esta es una circunstancia que avala el potencial de esta empresa y su carácter innovador, señaló Torres, mientras que la alcaldesa destacó la importancia de Lugo Transforma como herramienta para atraer a la ciudad a empresas que están a la vanguardia y que generan empleo.

Una herramienta para señalar fallos de los trabajadores o para exonerarlos

"Los datos son hechos, no son opinables", afirma el director de Inverbis Analitycs, por eso no hay nada mejor que obtenerlos para comprobar si en el desarrollo de una actividad hay ineficiencia y, si es el caso, si esta es atribuible a los trabajadores o tiene otras razones de ser. "A veces no es por mala fe, voluntad o ineficacia sino por inercias o por cómo están diseñados los procedimientos", explica Martín, quien reconoce que, cuando su empresa presenta el resultado del análisis realizado, la primera reacción del cliente suele ser de negación. Luego este decide si pone solución al problema, en función del coste que le supone y del rendimiento que obtendrá.

Acuerdos de confidencialidad impiden a Inverbis profundizar en los trabajos realizados para sus clientes, pero Martín citó algún ejemplo. "Los trabajadores del departamento tributario de una administración pública de Granada tenían muy mala reputación y lo que comprobamos fue que el problema no eran ellos sino los procedimientos".

Inverbis tiene clientes en varios países y en sectores tan diferentes como la sanidad y la automoción. Sin entrar en detalles por esa necesaria confidencialidad, Martín se refirió a una empresa de San Diego que busca una solución de software para construir hardware electrónico, una firma de logística gallega donde Inverbis analiza los tiempos de entradas y salidas de camiones y una administración pública donde estudia la elaboración de expedientes. Entre sus clientes actuales se encuentran también una cadena de hospitales fuera de España y un importante banco internacional y ya hizo algún trabajo para el sistema público gallego de salud y para Stellantis.

Lugo Transforma: tres empresas y en breve más

Inverbis Analitycs es la tercera empresa en ser seleccionada para recibir apoyo financiero del fondo Lugo Transforma, después de la str up de software jurídico LexDigo y de Innogando, una empresa que ofrece avanzadas herramientas informáticas para el sector ganadero.



Este mes está previsto que se reúna el comité de inversión del fondo para estudiar nuevos proyectos, que podrían anunciarse en mayo.



Lugo Tranforma está dotado con 12 millones de euros, la mayor parte capital municipal, aunque también contribuyen algunas de las principales empresas de la ciudad.



El objetivo de este fondo, pionero en España en el ámbito municipal, es apoyar la creación y el crecimiento de empresas.