La empresa acepta el sistema de control y desbloquea la reforma del bus urbano

La esperadísima reforma del autobús urbano parece haber salvado un obstáculo clave: la puesta en funcionamiento del SAE (sistema de ayuda a la explotación), un GPS que utilizan los buses y que permite a las empresas que gestionan la red saber dónde se encuentran en cada momento. De esta manera, se calculan los tiempos de las rutas, las distancias y se pueden utilizar las pantallas informativas, ya que al conocer la localización exacta de cada vehículo se puede anunciar el tiempo exacto que pase por una determinada parada. Además, registra los kilómetros recorridos, lo que resulta clave cuando el contrato, como ocurre con el actual, implica en que se pague por distancia.

El contrato del bus exige que la empresa asuma un determinado SAE, fijado por el Concello, mientras que la empresa del grupo Monbús reclamaba que se le dejase utilizar el suyo propio, el mismo que usa para sus flotas de buses y en otras ciudades donde también tiene adjudicado el transporte urbano. Este es más moderno que el propuesto por el Concello y tiene la capacidad de explotar más datos por eso la firma defendía su uso.

Como el nuevo contrato fija que se pague a la adjudicataria por kilómetro recorrido y no se estaba usando ningún SAE, no se podrían implantar las nuevas rutas ya que no había forma de calcular exactamente el recorrido de los buses sin ese sistema de control. Para las rutas existentes se tienen en cuenta mediciones previas.

Sin embargo, este viernes en la mesa de transporte, el teniente de alcalde y concejal de movilidad, Rubén Arroxo, anunció que se estaban "dando pasos importantes coa empresa para activar canto antes o SAE, que será unha parte fundamental do novo transporte público da cidade". Recordó que las nuevas líneas cubrirán zonas nuevas de la ciudad y aumentará la frecuencia en otras por las que ya pasa el bus urbano. "Estamos traballando en que barrios como Fontiñas ou a zona sur da cidade teñan unha maior cobertura", explicó.

TARIFA PLANA. Por su parte, el PP y Ciudadanos propusieron la creación de tarifas planas para los usuarios del transporte público. "É necesario simplificar o sistema de pago e ofertar facilidades para incentivar o seu uso", aseguró la portavoz de Cs, Olga Louzao.

El portavoz del PP asegura que se "tiveron en conta diversas propostas realizadas dende o grupo municipal popular, como a posta en funcionamento do SAE, a renovación das pantallas informativas, unha app para móbiles e a creación de tarifas planas".

Antonio Ameijide explicó que la renovación y el aumento de las pantallas de información para los usuarios del transporte urbano se complementará con una aplicación para dispositivos móviles, que incluya planificadores de rutas e información en tiempo real para que los usuarios sepan con certeza cuándo va a pasar el bus urbano.

Por su parte, Louzao también reclamó mejorar las marquesinas para que sean accesibles y favorezcan una espera confortable a los usuarios del transporte. Asimismo, considera necesario que se estudie cómo incrementar la seguridad de los que esperan el bus, mejorando la iluminación.

Tiempo de espera, quince minutos

Una de las modificaciones previstas para el transporte urbano es que las líneas que pasan por la Avenida da Coruña se reorganicen de forma que la espera máxima de un usuario sea de quince minutos.



El objetivo es que cualquier usuario que se acerque a una parada sepa que como máximo tendrá que aguardar un cuarto de hora para acercarse al centro. Esa frecuencia ayuda a impulsar el uso del transporte urbano.



Ameijide y Arroxo

El portavoz del PP destacó la "humildade e actitude construtiva" del edil de movilidad en la reunión de este viernes, aunque medidas como la gratuidad para menores de 18 años no se aceptaron.