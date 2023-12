Emprendimiento femenino con premio

La presidenta de la Asociación de Mulleres Empresarias da Provincia de Lugo (Aelu), Anjhara Gómez, aprovechó este viernes la entrega de los premios anuales que organiza este colectivo, Son Muller, para reivindicar el "papel fundamental" que, a su juicio, juega el emprendimiento femenino "no desenvolvemento económico do territorio", que "en ocasións", según cuestionó, está "pouco visibilizado".

Estos galardones, que cumplieron su sexta edición, reconocen, por una parte, "a actividade empresarial de mulleres da provincia" y, por otra parte, "fomentan a súa participación no entorno económico e social de Lugo".

La presidenta de Aelu. VICTORIA RODRÍGUEZ

La que fuera presidenta de Aelu durante los últimos 15 años de los 35 de historia que tiene esta asociación, Beatriz Varela, recibió un reconocimiento especial a su dilatada trayectoria empresarial y profesional, ya que, según se destacó, es una "referente no ámbito do emprendemento da provincia de Lugo".

Los premios constan de tres categorías. En cada una se entregaron dos y se distinguieron además a tres finalistas. En Son Emprendedora fueron galardonadas la arquitecta Elena Belgrano de Educohabitar y Rocío Andón de Máisqueteatro; en Son Empresaria, Antía Moire de la editorial FAW Books y Teresa Calvo del centro de día Las Calas, y en Son Empresaria Rural, Noelia Solar del laboratorio de cosmética natural y artesana Esencia Viva y María Folgueira.

Los Son Muller están dotados con 4.500 euros en total. Además, cada galardonada recibió un juego de matrioskas diseñado especialmente para este certamen por artesanos lucenses.

Homenaje a Beatriz Varela. VICTORIA RODRÍGUEZ

Anjhara Gómez, que ha tomado este año el relevo de Beatriz Varela al frente de la asociación, destacó que concurrieron casi una treintena de candidaturas que representan a "proxectos innovadores, apaixoantes e creativos", lo que, a su entender, ponen de manifiesto su "implicación social e cultural e unha gran capacidade de adaptación á realidade económica que nos inspira a todas".

La presidenta de Aelu incidió en que con esta iniciativa la asociación le da "visibilidade" a las emprendedoras por el "papel fundamental que xogan no desenvolvemento económico do territorio".

Estos reconocimientos convocados por Aelu, que tiene unas 150 socias, cuentan con la colaboración de la Diputación Provincial, el Concello de Lugo, la Xunta de Galicia y Abanca.

Asistentes a la gala celebrada este viernes en el MIHL. VICTORIA RODRÍGUEZ

Concurrida. A esta concurrida gala, celebrada en el Museo Interactivo de la Historia de Lugo (MIHL), asistieron, entre otras autoridades, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; la secretaria xeral de Igualdade, Sandra Vázquez, y la diputada provincial responsable del área de Muller e Igualdade, Marisol Morandeira.

"Cada negocio creado por unha muller non só contribúe a economía, tamén xoga un papel clave na demolición de barreiras de xénero que aínda, en pleno século XXI, existen no noso camiño", destacó Morandeira, que abogó por "fomentar un ambiente no que as mulleres se sintan empoderadas, capaces de perseguir as súas metas e facer oír as súas voces".