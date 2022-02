El empoderamiento de las investigadoras

La ciencia y la igualdad de género son vitales para lograr objetivos comunes en el desarrollo de una sociedad más equitativa y que conceda idénticas oportunidades tanto a hombres como a mujeres, con criterios de paridad que valoren el talento y la labor investigadora por encima del género.

Por ello, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el fin de mejorar el acceso y la participación plena y equitativa en el ámbito científico, y su empoderamiento como investigadoras.

Laura Sánchez. AEP

Para que el papel femenino en la ciencia se reconozca, no sólo como beneficiarias, sino también como agentes de cambio, el rol que desempeña el ámbito familiar se antoja fundamental. De esta forma de educación que fomenta los valores y la entereza vital, se suscribe la clave donde reside la pasión que mantiene latente Laura Sánchez Piñón por su vocación como investigadora en la USC, durante los últimos 40 años.

Desde su puesto como catedrática de genética en la facultad de Veterinaria del campus Terra, esta docente lleva grabado a fuego las palabras de apoyo y perseverancia que le repetía su padre constantemente. "Fue él quien me movió a que me decantase por la ciencia, por ser investigadora. Él siempre me decía que una mujer puede conseguir lo que quiera", dice.

Sánchez Piñon cuenta que "tener esos valores en la familia es fundamental", en el desarrollo integral de la persona para que cree su propio camino. Por ello, recuerda, la investigadora lucense, "a mis hijas les he transmitido la fuerza por trabajar en la misma línea y con idéntica ilusión".

La valoración que atesora esta docente e investigadora, reconocida a nivel internacional, durante sus cuatro décadas como científica es muy positiva. Admite que nunca ha sufrido discriminación por ser mujer. Desde sus comienzos en la unidad de Genética de la USC, y tras realizar estancias en centros de referencia investigadora en las universidades de Roma o Cambridge, advierte que siempre "he estado muy cómoda. Es una ayuda haber tenido buenos mentores y grupos de investigación", explica Sánchez Piñón.

CONCILIACIÓN. La conciliación laboral de las mujeres investigadoras es una de las trabas más relevantes que deben salvar en su trayectoria profesional y vital. Aquí es donde el apartado biológico entra en juego.

"Definitivamente es más fácil si existe el apoyo de la pareja y es una realidad compatible a tiempo completo. Aunque en determinados momentos, puede haber un tiempo donde la dedicación profesional sea menor". Cuestión de prioridades.

Maribel Quiroga.AEP

Su compañera Maribel Quiroga, profesora titular del departamento de Anatomía Patológica de la facultad de Veterinaria, cimienta su decisión de dedicarse a la investigación en la propia vocación por la labor científica, porque es un "mundo apasionante, que te proporciona muchas alegrías, aunque también existen momentos complicados como la conciliación familiar".

Así las cosas, Maribel Quiroga conoció la investigación por casualidad. "En tercero de carrera descubrí que dentro del mundo veterinario existía una parte investigadora. Cuando reconocí que realmente me gustaba fue el momento en el que decidí hacer la tesis doctoral".

Otros de los caballos de batalla a los que se enfrentan los investigadores es la estabilidad laboral.

El bocado de realidad en la consecución de un puesto científico remunerado, y lejos de la eventualidad, contrasta con la pasión que sostienen los descubrimientos.

"Tras acabar mi tesis doctoral pasé un año difícil porque te preguntas, ¿y ahora qué?". La rivalidad por conseguir un contrato posdoctoral provoca sentimientos encontrados. No fue hasta los 30 años cuando Maribel Quiroga firmó su primer contrato profesional como ayudante, y pasaron 6 más hasta logra la plaza de titular.

En este sentido tuvo que luchar por hacerse valer entre los candidatos masculinos. En aquel entonces, la paridad no era la norma general. Solo el 20% de las estudiantes eran mujeres en Veterinaria. Este porcentaje aumento hasta el 80% actual. "Como investigadora el género desaparece y lo que realmente cobra valor es el equipo de investigación".

IGUALDAD. Otro de los testimonios válidos sobre la experiencia vital y profesional dentro de la ciencia es el que desprende las palabras de Marta López Alonso, profesora de la facultad de Veterinaria y asesora de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria.

Marta López.AEP

La docente fonsagradina reconoce que la discriminación por ser mujer aún existe. "Cuando tienes hijos a tu cargo te das cuenta realmente que la igualdad entre sexos no es real. Durante la maternidad me multiplicaba, y gracias a ese esfuerzo mi producción científica no se resintió".

Asimismo, López Alonso vio como algunos sí "me recriminaba que no acudiese a mi puesto por las tardes» por cuidar de su descendencia, "pese a que cumplía con una jornada intensiva con horario de ocho a cuatro".

López Alonso sostiene una tesis sobre el mayor número de mujeres que de hombres en las carreras de la rama de ciencias. "Las mujeres tenemos vocación por la rama de la salud porque somos cuidadoras por naturaleza, y por la educación que recibimos", aunque puntualiza que no se cumple a rajatabla, pues existen excelentes profesionales de ambos sexos en las ramas tecnológica y científica.

"En el momento en que se nos iguale en la educación en edades tempranas a los hombres este factor puede variar".

El 42,29 por ciento de los PDI son mujeres en el campus Terra

El campus Terra de la Universidad de Santiago de Compostela cuenta con 409 PDI (Profesor Docente Investigador), de los cuáles 236 corresponden a puestos ocupados por hombres, y 173 por mujeres. Así, el porcentaje de mujeres investigadoras en el campus lucense es del 42,29 por ciento. El total de los PDI adscritos a la Universidad de Santiago de Compostela asciende a 2.081.



Categoría académica

La equiparación en número no implica la igualdad de rango o categoría académica, pues la mayoría de los directores de departamento son hombres.



Aunque hay excepciones en Lugo como la decana de Formación do Profesorado, Carmen Sarceda, la vicerrectora del campus, Montserrat Valcárcel, la directora de la Escola de Enfermería, Pilar Penela, y la directora de la Escola de Relacións Laborais, Mercedes Montes. También ocupan cargos relevantes las vicedecanas en Veterinaria y Ciencias, y la subdirectora de la Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.



Alumnado

La tendencia actual es la creciente presencia de alumnas en la mayoría de las titulaciones, excepto en las ingenierías.