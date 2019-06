Un empleado asume el fraude del que acusan a sus jefes, de 560.000 euros

Dos hermanos lucenses, con iniciales R.V.V.A. y J.M.V.A. y administradores de una empresa de grúas de gran tonelaje, se sentaron este lunes en el banquillo de los acusados como supuestos autores de un delito contra la Hacienda Pública, en relación con otro de falsedad documental. La Fiscalía y la Abogacía del Estado los consideran culpables de haber defraudado en un solo ejercicio fiscal 560.000 euros de Iva, por lo que se exponen cada uno a tres años y medio de cárcel y el pago de 800.000 euros de multa, además de la devolución de lo defraudado.

En el juicio celebrado este lunes no quedaron dudas de que, en efecto, se dejaron de ingresar esos 560.000 euros, si bien la sorpresa llegó a la hora de buscar responsables: ambos acusados alegaron que ignoraban totalmente que las cuentas se hubieran presentado así ante Hacienda porque desconocían cómo se gestionaba la contabilidad, la financiación o la facturación de su empresa, ya que todo eso estaba en manos de su administrativo de confianza; este prestó declaración como testigo, confirmó que ellos no se preocupaban de esos temas y se hizo totalmente responsable del descuadre de las cuentas.

El empleado llegó a asegurar que no avisó a Hacienda de que esos 560.000 euros no se pagaron en realidad porque en ese momento cambiar el papeleo era muy lioso y que su intención era hacer más adelante una declaración complementaria o regularizarlo en el siguiente ejercicio, pero que luego empezó a llegar la crisis y se le fue olvidando, "hasta que llegó la inspección de Hacienda y nos sacó del sueño". Sin embargo, defendió, no dijo nada a los jefes, porque no lo consideró necesario dada la confianza que existía.

FACTURAS. El problema se generó con la compra de tres grandes grúas en Alemania, realizada por uno de los hermanos, el que, según confesó, llevaba todo lo relacionado con el día a día de la empresa ya que el otro, J.M.V.A, solo se encargaba de la delegación en Vigo y no estaba al tanto, pese a estar imputado en calidad de administrador. Los precios de las grúas variaban entre 800.000 y 1.450.000 euros.

El caso es que la operación, según el empresario y su empleado porque falló la financiación, nunca llegó a cerrarse, pese a lo cual se emitieron sendas facturas de venta entre tres de sus sociedades. Pero mientras que las facturas se anularon el mismo día en el que se emitieron para la sociedad vendedora, quedaron asentadas como compras en las otras dos, que anotaron un pago ficticio de Iva de 560.000 euros.

La inspectora de Hacienda que detectó el descuadre descartó este lunes ante el juez que pudiera deberse a la explicación dada por los implicados, y opinó que las facturas se hicieron en realidad ex profeso para cuadrar los números.

Este testimonio fue determinante para que las acusaciones mantuvieran su petición de penas al final del juicio, mientras que las defensas solicitaron la libre absolución: en el caso del administrador más activo por su supuesto desconocimiento de las cuentas de la empresa y en el caso de su hermano, porque este estaba desligado de la gestión.