Las empleadas del 010 despedidas dicen que sienten "indignación" y "decepción"

Las cuatro teleoperadoras del 010 han sentido "fonda decepción" e "indignación" por las formas del gobierno local para prescindir de sus servicios. Así lo aseguraron este viernes a través de su abogado, Félix Méndez, quien dio a conocer que estas presentarán una demanda judicial contra el Ayuntamiento por despido nulo y que se reservan emprender otras acciones legales.

Las afectadas, dos de ellas llevaban 17 años trabajado en el 010, consideran además que la administración local las dejó "tiradas" porque entienden que no podrán acogerse a la subrogación a la nueva empresa que presta el servicio, una práctica que establece el convenio colectivo de los call center cuando se produce un cambio de concesionaria.

Recuerdan que desde que el juzgado de lo Social número 1 de Lugo declaró nulo hace un año su despido por cesión ilegal ningún representante del Concello se puso en contacto con ellas para comunicarles cuál sería su futuro.

Añaden además que pese a que el juzgado dictó un auto el pasado 3 de enero y otro el 15 de febrero para ejecutar esa sentencia que condenaba al Ayuntamiento a incorporarlas a su plantilla como personal laboral, este no tomó una decisión sobre su situación laboral hasta el pasado miércoles.

"O Concello non tivo ningunha vontade real de cumprir a sentenza", afirmó este viernes el letrado de las cuatro teleoperadoras del 010 que fueron despedidas esta semana, tras el acuerdo adoptado por la junta de gobierno local.

Este abogado considera que desde el Ayuntamiento se facilitó "información falsa, tendenciosa e incompleta" sobre este caso porque entiende que "non cumpriu a sentenza", ya que precisa que "as traballadoras non tiveron nin a máis mínima opción de reincorporarse aos seus postos".

"ÁS PRÉSAS". Félix Méndez sostiene además que la decisión se tomó "ás presas", con informes técnicos del día anterior y del mismo día, y no descarta que pudiese ser así porque con la nueva reforma laboral que entró en vigor este viernes las administraciones no pueden despedir por causas objetivas.

Las cuatro extrabajadoras califican como "incomprensible" que el Concello se quedase el mes pasado dos semanas sin el servicio de información 010 y que los conserjes tuviesen que asumir ese cometido temporalmente, en vez de incorporarlas a ellas, como establecía el fallo judicial, que conocían su funcionamiento.

También critican a la concejala responsable de personal por alabar en público su trabajo, mientras que no se reunió con ellas para comunicarles la decisión adoptada por el Ayuntamiento.

Procedimiento

Un policía local le notificó al letrado los despidos

El letrado Félix Méndez aseguró que la comunicación de la extinción de un contrato tiene que ser "persoal". En este caso el "curioso", a su juicio, método que eligió el Concello fue que un agente de la Policía Local se personase el pasado miércoles, a media tarde, en su bufete para entregarle las notificaciones de las cuatro exempleadas, "como se foran vulgares delincuentes ou, cando menos, cidadáns infractores aos que lles van comunicar unha sanción".



Espera en balde

Ese mismo día, según explicó el abogado, citaron a las cuatro empleadas para que acudiesen a las dos de la tarde a las oficinas administrativas del Concello con la finalidad de que les diesen a conocer la decisión.



Pero se encontraron con que la junta de gobierno local aún no había aprobado la resolución. Esperaron durante una hora y media y se marcharon con las manos vacías.