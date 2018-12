Varios puntos del centro de la ciudad aparecieron este lunes con un aviso en el que se alertaba de los "probables casos de burundanga" y se recomendaba a las mujeres que vigilaran sus copas. Los avisos hacen referencia a la agresión sexual denunciada hace dos fines de semana, en la que una joven aseguró haberse despertado en la habitación de un hostal con una persona desconocida y sin poder recordar nada de lo ocurrido en las últimas horas. Dos hombres fueron detenidos a raíz de esa denuncia.

No está todavía confirmado si la mujer consumió escopolamina, el principio de la llamada burundanga. Las muestras tomadas tras el suceso han sido enviadas al Instituto de Toxicología de Madrid, que deberá aclarar si contienen restos de esa sustancia. Los resultados aún no se conocen.

Pese a todo, expertos como el catedrático de Toxicología de la USC, Manuel López-Rivadulla, aseguran que el uso de burundanga en casos de sumisión química es escaso, pero que el mismo efecto se puede conseguir con la combinación de fármacos de uso común, como los ansiolíticos. Mezclados con el alcohol pueden colocar a la víctima en una situación de vulnerabilidad que el agresor aprovecha para perpetrar un abuso.

Las pruebas para determinar exactamente si hay rastros de burundanga incluyen, en algunos casos, el análisis del cabello, que se hace pasadas cinco semanas de la presunta agresión.

Trascendió un supuesto segundo caso, que tuvo lugar 24 horas después, y en el que la afectada no llegó a denunciar. La mujer aseguró que se despertó en un vehículo al que no sabía cómo había llegado y que no llevaba la ropa interior.

La preocupación por esos dos casos, que la Policía no relaciona entre si pero que tuvieron lugar en el mismo fin de semana, ha provocado movilizaciones como la de los carteles de alerta.

La primera denuncia conllevó dos detenciones.