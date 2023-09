Los embargos acorralan a la asesora fiscal lucense sospechosa de docenas de estafas

Al menos dos juzgados civiles de Lugo ya han emitido sendas órdenes de ejecución de embargo contra todos los bienes de Galacuatic, la empresa principal a través de la que opera Berta López Ferreiro, una conocida asesora fiscal y abogada con despachos en Lugo y Madrid que está siendo investigada por varios juzgados como supuesta autora de múltiples estafas. Los casos de los que ha tenido conocimiento este periódico se cuentan por docenas en Lugo, Madrid, Vigo, Pontevedra y otras localidades del país.

Algunos de los afectados han decidido optar por la vía civil para reclamar a Berta López el dinero que le entregaron, mientras que otros han presentado directamente denuncias por la vía penal. De hecho, por este motivo ya figura como investigada en al menos dos procedimientos, pero los casos crecen casi cada día. El dinero con el que se hizo de manera presuntamente ilegal esta mujer puede superar ampliamente los dos millones de euros, aunque la dispersión de las víctimas y de las propias demandas por juzgados de diversas jurisdicciones hace muy complicado realizar una valoración más precisa. Muchos de los afectados consideran que esos dos millones se quedan muy cortos.

Por tener una aproximación, en los asuntos de los dos juzgados que ya han emitido orden de ejecución contra Galacuatic, más un tercero en el que ya está solicitada, se ventilan deudas por más de 150.000 euros. Se trata, además, de deudas aceptadas por la propia deudora, ya que se tramitaron como monitorio: a través de este procedimiento se le reclamaron las deudas y fue citada para que se opusiera a las mismas o las pagara; no hizo ni una cosa ni otra, ni se presentó en los juzgados, con lo que no es necesaria sentencia, sino que se procede a ordenar la ejecución. En uno de los casos el juzgado ya ha dictado trabar embargos sobre los bienes, mientras que en los otros se espera que se haga próximamente.

Pero es que solo en Lugo las denuncias y demandas superan la decena, por cantidades que se mueven entre los 30.000 y los 460.000 euros.

Los afectados se dividen en dos perfiles diferenciados: un nutrido grupo son conocidos, amigos y personas del círculo íntimo de la asesora fiscal, que a lo largo de los años le entregaron importantes cantidades de dinero en la confianza de que les iba a conseguir importantes beneficios con sus inversiones.

El otro grupo más numeroso es el de empresarios que le reclaman dinero por los servicios contratados y supuestamente impagados con su empresa Galacuatic, especializada en trabajos y limpiezas submarinas. Por seguir con las aproximaciones, solo una de estas empresas, de Galicia, reclama más de 200.000 euros y otra, también gallega, casi 70.000.

Estructura empresarial: Un entramado con una veinta de sociedades

Galacuatic es la empresa principal a través de la que Berta López. De hecho, tanto en ámbitos judiciales como entre los afectados se empieza a conocer la investigación como caso Galacuatic. La firma todavía sigue en activo y cuenta con las contratas de limpiezas en pantanos y embalses de Iberdrola y Endesa, si bien algunas fuentes informaron de al desvelarse las acusaciones una de estas empresas prescindió de sus servicios.

Pero a través de Galacuatic, la asesora fiscal, que llegó a presidir el Colegio de Titulados Mercantiles de Lugo, tiene intereses en alrededor de una veintena de sociedades que reparten sus sedes por lugares como Canarias, Vigo, A Coruña, Marín, Manresa, Alcobendas, Valencia, Culleredo, Cabanas o Madrid, además de Lugo.

CRÉDITOS PRIVADOS. Muchas de las personas afectadas por las artimañas financieras de Berta López aseguran que el dinero que le entregaron en la doble confianza de su amistad y de que les iba conseguir importantes rendimientos (con intereses por encima del 12%) se gestionó también a través de Galacuatic y no a nombre de la asesora. Esta llegó a firmar en no pocas de esas operaciones documentos de reconocimiento de deuda, algunos de carácter privado y otros incluso firmados ante notario.

2.2661.504 euros es la cantidad de ingresos que Galacuatic declaró ante la Agencia Tributaria en el ejercicio pasado en 2022.

En esas mismas cuentas figuran unos gastos acreditados de 1.580.427 euros, por lo que el beneficio antes de impuestos de la firma llega a los 681.077 euros, lo que todavía hace más incomprensible la situación y, sobre todo, obliga los afectados a preguntarse dónde está el dinero acumulado todos estos años.

El frente laboral: una decena de empleados la demanda por impagos y ella contraataca

El castillo de naipes montado por Berta López y sostenido durante años sobre la acumulación de deudas parece desmoronarse atacado desde todos los frentes. También desde el laboral.

Uno de los empleados de su empresa de buzos y de trabajos subacuáticos Galacuatic confirmó a El Progreso que tanto él como un grupo de compañeros y compañeras han llevado a la empresaria ante los organismos correspondientes por los salarios y gastos impagados, que en algunos casos superan los 6.000 euros.

Esta misma fuente explicó que hace escasos días tuvo lugar su su cita con Berta López en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Smac), paso previo para que las partes lleguen a un acuerdo y se evite terminar en los juzgados de lo Social. "Ella no mandó a nadie", asegura, "sino que vino ella misma y no solo no quiso pagarme sino que aseguró que no me había pagado porque yo le había robado material de la empresa".

Según describe, hasta intentó presentar documentos que supuestamente probaban el robo, "pero era todo tan surrealista que hasta la funcionaria la tuvo que frenar y decirle que aquello no era un juicio, que era solo un intento de conciliación".

En resultado, en todo caso, es que Galacuatic se encuentra en auténticos problemas para encontrar personal para cumplir los trabajos que le entran, "porque en Galicia ya nadie de este sector se fía de ella", afirma este exempleado. "Lo último que supe es que había traído unos buzos de Valencia, pero pagando vuelos y parte del salario por adelantado".