Eloy Castro, que sigue fugado, pide que se anule la orden de detención europea contra él

La rocambolesca historia personal y judicial de Eloy Castro Castro acaba de añadir otro capítulo sorprendente. Mientras sigue fugado de la Justicia española y también de la portuguesa, su abogado ha presentado un escrito en el que solicita la anulación de la orden europea de detención que la Audiencia Provincial de Lugo había emitido para poder juzgarle por el caso Autocentrum.

Hay que recordar que Castro, un lucense con numerosos antecedentes por estafas en la venta de coches y de maquinaria agrícola de segunda mano, permanece huido de la Justicia desde hace unos dos años. Meses después de que la Audiencia Provincial emitiera una orden internacional de busca y captura, la Gendarmería portuguesa lo localizó el pasado mes de agosto en una localidad cerca de Oporto, en Vila do Conde.

Los agentes del destacamento territorial de Matosinhos lo pusieron a disposición del correspondiente juzgado de Oporto. Sin embargo este, por motivos todavía no explicados, dejó a Castro en libertad vigilada, circunstancia que el estafador aprovechó para volver a desaparecer.

No obstante, sí que ha podido ponerse en contacto con un abogado, José Antonio Menéndez Fernández, para hacer llegar a la Audiencia Provincial de Lugo un escrito en el que promueve un "incidente de nulidad de actuaciones y en su virtud, previos los trámites oportunos, se sirva dictar resolución por la que se acuerde la nulidad de la orden europea de detención en España acordada en el presente procedimiento, así como de la orden nacional de detención".

El letrado argumenta una "infracción de legalidad constitucional no subsanable", ya que, según considera, para la emisión de esta orden "se dispone que con carácter previo a la emisión, el juez acordará mediante providencia el traslado al ministerio fiscal y, en su caso, a la acusación particular para informe, que deberá evacuarse en el plazo de dos días, salvo que razones de urgencia exijan hacerlo en un plazo más breve. Solo si el ministerio fiscal o, en su caso, la acusación particular interesara la emisión de la orden europea de detención y entrega para el ejercicio de acciones penales, podrá acordarla el juez".

En base a esto, la defensa de Castro afirma que "en el presente caso no solo se ha prescindido totalmente de dicho procedimiento, sino que ni siquiera esta defensa tenía constancia alguna de que se hubiere acordado, además de oficio, la emisión de una orden de detención".

Entre otros argumentos, el escrito para tratar de que se anule la orden también incluye que no se le ha notificado en su domicilio, pese a que lleva más de dos años huido de él: "No consta en la causa", escribe el letrado, "que el reo haya sido habido en el domicilio que en su momento comunicó en el proceso, como tampoco consta en su caso que se le hubiere practicado averiguación domiciliaria alguna, ni publicación en el BOE o diario oficial de la comunidad autónoma (en este caso DOG)".

Varias condenas pendientes y nueve años 'en cartera'

Los problemas de Eloy Castro con la Justicia comenzaron apenas se inició en los negocios de compra-venta de vehículos y se multiplicaron gracias a internet. Las denuncias por supuestas estafas en las ventas se cuentan ahora por juzgados de medio país.

Este tipo de prácticas, que se convirtieron en el modus operandi de sus empresas, ya le han procurado varias condenas, además de otras que tiene pendientes de cumplir.

AUTOCENTRUM. Pero el mayor desafío penal al que se enfrenta Eloy Castro es el caso Autocentrum, el concesionario que dirigía en Augas Férreas. El número de estafados es tan alto (pese a que muchas de las víctimas han renunciado a ejercer la acusación con el paso del tiempo) que la Fiscalía reclama para él nueve años de prisión.

Corre también el riesgo de las sentencias se le vayan acumulado y tenga que pasar un buen puñado de años en prisión.