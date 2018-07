Eloy Castro, a unos periodistas de Cuatro: "¿Y si os mato a los dos, qué pasa?"

El programa de Cuatro En el punto de mira dedicó este martes uno de sus reportajes a los estafadores de coches. Vendedores de automóviles de diferentes puntos de España que habían sido denunciados por algunos de sus clientes fueron el objetivo de los periodistas del espacio televisivo.

Entre ellos, dos trabajadores de Cuatro se acercaron a las instalaciones en las que Eloy Castro vende motocicletas, automóviles y maquinaria agrícola en Lugo. El recibimiento fue poco amistoso. Después de cerrar con llave a la periodista y el cámara en el concesionario, les espetó: "Tú imagínate, ahora os tengo aquí encerrados. ¿Y si os mato a los dos, qué pasa?". Y continuó: "Yo soy una persona muy tranquila, pero tengo un temperamento que como toquen ese puntito... Yo soy un puto currante, que toda mi vida me la paso currando. Yo vengo aquí a primera hora de la mañana".

Castro invitó después a los dos profesionales a pasar a su despacho, donde se realizó una entrevista en la que la periodista se interesó por algunos de los casos por los que había sido denunciado. Castro eludió sus responsabilidades y culpó en todo momento a los clientes, llegando a confesar incluso que de algunos de los temas por los que era cuestionado no los recordaba, debido a la cantidad de casos de quejas que acumulaba. "Son tantas cosas que ya no me acuerdo", aseguró.

"Las marcas para las que he trabajado siempre han estado encantados conmigo", aseguró Castro. Aunque la periodista le recordó que John Deere, que le prohibió usar su nombre en su concesionario, no estaba tan satisfecho con su trabajo.

En el programa, se hicieron eco de dos testimonios que se quejaban de haber sido estafados por el vendedor lucense. Uno de los casos se refería a la venta de un BMW que no llevaba gran parte de las características que le había prometido y otro era de un vehículo agrícola, con el que el cliente estuvo a punto de tener un accidente que le pudo costar la vida.