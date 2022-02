Un elogiable ejemplo de civismo

Tiene las manos curtidas y la tez morena, signos del duro trabajo que desempeñó antaño, sobre el que guarda un celoso silencio. Ahora Juan Ramón Cardona tiene otra dedicación personal. Este lucense, de 40 años, se aplica altruistamente desde hace más de uno en mantener limpia la ciudad que lo ha acogido. Lo hace sin otra herramienta que esas manos curtidas.

Recoge de los arcenes, aceras, aparcamientos o zonas verdes desde botellas de vidrio hasta cajetillas de tabaco, pasando por colillas, pañuelos de papel, bolsas de plástico, mascarillas... y una larga lista de residuos que tiran los que se comportan, al contrario que él, de una forma incívica.

"Lo hago para cuidar el medio ambiente, para mantener todo limpio, y también por hobby, para entretenerme y estar distraído", explica este voluntario ambiental con una sonrisa en la boca.

Los conductores que transitan por la Avenida Infanta Elena, y los aficionados a caminar que la utilizan como circuito cardiosaludable, se habrán cruzado en más de una ocasión con Juan Ramón Cardona, como este jueves por ejemplo, probablemente sin reparar en lo que este hace.

Ataviado con un chaleco reflectante suele patear esta kilométrica avenida de la capital lucense desde Paradai hasta el polígono industrial de O Ceao al menos "una vez a la semana" y normalmente "cada tres o cuatro días", según asegura.

A veces este lucense de adopción realiza jornadas de sol a sol. Haga buen tiempo o llueva. Las condiciones meteorológicas no le arredran, dice.

Aunque suele actuar desde Paradai hasta O Ceao, a veces también realiza su labor altruista en el centro de la ciudad

TAMBIÉN EN EL CENTRO. Aunque la Avenida Infanta Elena es su principal zona de actuación, también se desplaza algunos días al casco histórico de la ciudad. Cuenta que el pasado miércoles estuvo recogiendo la basura que se encontró tirada por la Rúa da Raíña y la Praza Maior.

"Lo hago desinteresadamente. Nadie me pude decir nada por mantener todo limpio", precisa Juan Ramón Cardona.

Esta labor altruista no la hace con el fin de obtener unos ingresos. Los residuos que recoge los deposita en la papelera o el contenedor que encuentre más cerca. No los lleva a un gestor de residuos. A veces, según reconoce, echa en falta más recipientes.

Pese a que cada día que ejerce su voluntariado ambiental retira kilos y kilos de basura, se resiste a formular cualquier crítica sobre estos comportamientos incívicos. También lleva a cabo su particular campaña de sensibilización. Así considera que "no cuesta nada si tenemos un vidrio tirarlo a la papelera y no al medio ambiente", al mismo tiempo que advierte del riesgo que puede entrañar los envases de vidrio para provocar incendios en zonas verdes cuando aprieta el sol.

"GENEROSIDAD". Es más, Juan Ramón Cardona no solo no critica a los que tiran lo que él recoge, sino que además destaca la "generosidad" de aquellos conductores o transeúntes que, cuando se cruzan con él, se paran a hablar con él y le dan "un euro para tomar un café o un bocadillo".

Afirma que lo hacen "de corazón", que, a su juicio, es lo "más importante". Y él, cuando puede, dice que comparte esos ingresos que recibe con los indigentes a los que se encuentra pidiendo limosna en la calle.