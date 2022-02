Ellas saben que sí se puede

Alicia Ferreiro tiene 74 años y se va entendiendo con la banca online. Se le nota que es una mujer decidida, con ganas. Seguramente tiene un manejo de las herramientas digitales por encima del de muchas mujeres de su edad. Con todo, Alicia dice que a veces no le resulta fácil, que hay días que aprende a manejar una herramienta y al día siguiente ya se ha olvidado y tiene que volver a que se lo expliquen.

Su escuela es el Espazo+60, el centro social de Afundación, que lleva una década ayudando a los mayores a sortear la brecha tecnológica. Javier Pena es allí el profesor y dice que la gente llega "con ganas de aprender" y con el aliciente de que dan cursos que "sirven para el día a día". Y una ventaja que ven todas las alumnas es que les explican las cosas todas las veces que haga falta.

A ese centro acuden sobre todo mujeres. En el empeño por aprender para hacer frente a los nuevos desafíos tecnológicos ellas son más activas, confirma Susana Mouzo, la directora de Espazo+60.

"Hay que actualizarse", dice Teresa Lenza, de 68 años, para explicar el interés compartido de las mujeres que buscan allí adaptarse a los tiempos. Ella dice que vio venir el cambio tecnológico que se avecinaba y asumió que "una vez que no hay hijos en casa, hay que espabilarse". Con todo, ella, por ejemplo, sigue prefiriendo ir al cajero que usar la banca online.

Y es que, aunque hayan aprendido cómo funciona, a muchas de estas mujeres les da aún vértigo usar internet cuando hay dinero por medio.

Un ejemplo de esa reserva es Carmen Varela. Solo tiene 64 años y además resulta juvenil, pero confiesa que "non me gusta a tecnoloxía". "Son negacionista", bromea. No le gusta, pero la usa. La emplea, entre otras cosas, para reservar hoteles o aviones cuando viaja, pero reconoce que se siente superada, por ejemplo, con las líneas de bajo coste, con las que hay pillar las ofertas al vuelo. Renuncia al chollo antes de aguantar el estrés de esa precipitación. Siempre que hay dinero en juego se cuela la sensación de inseguridad, reconoce. Y lo mismo le pasa a Carmen Vila, de 72, que admite que ella no compra nada por internet, a pesar de que en el Espazo+60 las enseñaron a hacer una tarjeta virtual para hacer compras.

Más allá del temor a cometer errores con la banca digital, por ejemplo, está el caso de la aplicación del Sergas. Todas han aprendido a manejarla y sin embargo hay quien dice, como Carmen Vila, que aún siguen prefiriendo pedir cita por teléfono. De esa opinión prácticamente solo se descuelga Alicia, que dice que "el teléfono es un rollo".

Javier Pena las anima a usar las herramientas que han aprendido a manejar y les dice que su diferencia respecto a los niños y los jóvenes es que ellos no tienen miedo a equivocarse.

Y la prueba de que la seguridad se conquista la da Angustias Ferreiro, de 66 años, que decidió apuntarse a los cursos hace un año, tras jubilarse en el Sergas. En ese tiempo ha aprendido a usar, entre otras herramientas, la app del Sergas y la banca móvil. "Yo ya no voy al banco", reconoce.

Ella está contenta con el aprendizaje "y la paciencia" que ha encontrado en esa escuela de adaptación tecnológica y en la misma tesitura está Ángela González, de 71 años, que dice que se siente ya segura con todas las herramientas que ya maneja, incluida la obtención de certificados digitales.

La prueba de que todo es ponerse la tiene Pilar Castaño. Aún empezó este año y sigue sin atreverse con muchas aplicaciones, incluidas las de banca, pero ha descubierto un mundo útil.

Pilar llegó a Espazo+60 este año pidiendo ayuda para descargar el certificado de vacunación del covid. La ayudaron en ese paso y se animó a aprender más. Fue avanzando y ahora hace ya sus gestiones con el Sergas a través del app. Avanza, aunque aún se ve temerosa y no se atreve, por ejemplo, a hacer gestiones bancarias.

"¡Si esto hubiera venido cuando era joven, que entonces no tenía miedo a nada!", dice Pilar. Pero Carmen Varela le replica recordándole que muchos jóvenes no saben cosas que ellas sí y asombra a todas contando que al colegio en el que trabajaba llegó una profesora que no sabía dónde se escribía la dirección en el sobre de una carta.

Cursos gratuitos y cortos que triunfan

El Espazo+60 lleva muchos años dando cursos, pero desde que empezó la pandemia apostó por cursos de corta duración, de dos horas y gratuitos, que han sido un éxito, dice Susana Mouzo. La banca online, la app del Sergas, el uso de los cajeros automáticos... son algunas de las herramientas que allí enseñan a utilizar. Lo mejor es que la enseñanza es muy personalizada y si alguien duda siempre puede volver con la confianza de que le van a enseñar de nuevo.



Ayuda para todo

Los mayores acuden al centro buscando ayuda para gestiones de lo más variado, desde contratar un viaje del Imserso a pedir cita para pasar la ITV, detalla Susana Mouzo.

El interés de los mayores por ponerse al día se aceleró a raíz de la pandemia

«Nos ponen muy difíciles las cosas a las personas mayores», se lamenta Pilar Castaño. Es un sentimiento que tienen incluso quienes, como ella se han decidido a ponerse al día para evitar que el mundo les pase por delante. La brecha se amplió con la pandemia, una crisis que a su vez, motivó que muchos mayores decidieran ponerse al día.

Pero en una provincia donde entorno a 95.000 personas están por encima de los 65 años, las dimensiones de la brecha tecnológica son especialmente importantes. Algunas de las usuarias de los cursos del Espazo+ 60 no dejan de reconocer que ellas, aunque a veces arrastren aún inseguridades, están en clara ventaja respecto a personas de edades mucho más avanzadas o que viven en zonas rurales, donde asumen que es mucho más difícil encontrar formación para hacer frente al cambio tecnológico.

Y esa brecha entre los mayores de los mundos rurales y los urbanos existe, por mucho que los mayores que han decidido aprender para no quedarse atrás son muchos.

Susana Mouzo pone cifras para evidenciar que son muchos los mayores que se ponen al día. Dice que el Espazo+60, dependiente de la fundación de Abanca, lleva ya una década ofreciendo cursos para evitar la brecha digital de los mayores y cuenta que cada año han participado en Galicia en esos cursos 2.000 personas.

La pandemia alteró todo en un momento en el que el proceso de digitalización tuvo que acelerarse. Con todo, casi mil personas siguieron los cursos de ese programa social en ese año negro y, además, se dio atención personalizada a otras 2.700 personas, dice.

En Lugo, desde el estallido de la pandemia se dieron 97 cursos monográficos para ayudar a los mayores a evitar la brecha digital y 300 mayores recibieron atención personalizada que les permitió superar dudas e inseguridades con la tecnología. Desde que estalló la pandemia, dice Mouzo, se aceleró la llegada al Espazo+ 60 de personas que sufren esa brecha digital y que quieren aprender e incorporarse al mundo que viene, explica.

La vocación por adaptarse no evita, no obstante, que incluso esas mujeres que ya se manejan en internet ansíen servicios próximos de empresas y de administraciones.