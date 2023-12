Ellas cocinan por ti

Son emprendedoras y se han propuesto facilitarle la vida a la gente. Cocinan bien, sano, equilibrado y, además, les queda bonito. Organizan cualquier evento, se ocupan de que no falte una flor, una silla o un cubierto. Sus clientes solo deben preocuparse de disfrutar y disponerse para guardar en la memoria momentos, experiencias y sabores.

Lucía Carballido está al frente de Late Food & Catering; Dayanara Febles regenta Duo Baking, y Maica García y Marta Vázquez dirigen Como en Casa. Tres negocios innovadores capaces de sacar de un apuro a cualquiera que tenga invitados a comer o, simplemente, no le apetezca cocinar hoy.

Todo en uno

Lucía Carballido. LORENA GRANDÍO

Lucía Carballido es esa persona que todo el mundo querría tener a mano. Se puede decir que ha visto de todo en el mundo de la hostelería, pero ha encontrado su lugar en la cocina de detalle, creativa y exclusiva, en la proximidad que marca la diferencia.

Es el alma de Late Food & Catering, una empresa que se encarga literalmente de todo lo necesario para celebrar un evento, desde el más simple desayuno hasta una comida multitudinaria.

Lucía Carballido cocina, pero también dispone mobiliario, menaje, decoración... y no de cualquier modo. "Lo hago todo personalizado. Visito el espacio donde se hará el evento y diseño todo adecuado a ese lugar y a las preferencias del cliente", apunta.

Un ejemplo es suficiente para entender el nivel de detalle con el que trabaja. "No suelo comprar en floristerías. Hago los centros con flores silvestres que yo misma recojo. Así, los adornos van acordes con la temporada. Me encanta esa parte".

Lucía Carballido gestiona un catering con propuestas singulares para todo tipo de eventos

Lucía Carballido estudió dirección hotelera en el Centro Superior de Hostelería en Santiago de Compostela. Dirigió durante cinco años el balneario de Lobios, en Ourense, y después se marchó al Caribe, para ocupar puestos de dirección en hoteles de Cuba y República Dominicana.

En esa etapa al frente de grandes complejos hoteleros perfeccionó sus dotes de gestión, pero también entró en contacto con otro modo de entender la hostelería, con bufés infinitos que entran por los ojos y agendas plagadas de eventos día tras día.

Cuando regresó a Lugo, no tenía claro el rumbo que tomaría su carrera profesional, pero tropezó con su destino. "Empecé a cocinar para conocidos. Uno de ellos puso fotos de un evento en sus redes y a la gente le gustó. Yo no contaba con centrar mi trabajo en la cocina, pero la demanda fue creciendo. Para mí fue un descubrimiento. Me encantaba organizar eventos y hacerlo de este modo me da mucha libertad", explica.

Lucía Carballido se encuentra muy cómoda en este proyecto. "No hay un presupuesto único ni una carta cerrada. Lo hago todo personalizado. Escucho lo que quiere el cliente y a partir de ahí me encanta imaginarlo, crearlo".

Late Food & Catering se ocupa de todo, desde la comida al menaje o la decoración

Esta profesional ofrece un servicio integral. "El cliente no paga un extra por nada. Yo organizo el evento completo. Llevo la comida y todo lo que haga falta, sean mesas, sillas o menaje".

El tiempo es fundamental en estos casos. "Si tienes margen para los detalles, el evento puede ser más elaborado. De un día para otro no se pueden hacer milagros", advierte.

Lucía Carballido cocina tanto para servicio de cóctel como para eventos con menú completo, desde desayunos de trabajo hasta fiestas infantiles, en formato reducido o amplio. "Hasta el momento, lo más grande que hice fue para 250 personas", apunta. En estos casos, cuenta con personal de apoyo.

Pero esta emprendedora disfruta por igual cualquier servicio, desde una cena de lujo a unos pinchos para la hora del vermú o un cumpleaños infantil. "Es curioso, pero en los cumpleaños que preparo lo primero que se comen los niños es la fruta", comenta. Hay que aclarar que las presentaciones de Lucía Carballido no están al alcance de cualquier madre a la hora de la merienda. Los niños comen con los ojos y no hay fruta que se resista a la imaginación de esta cocinera.

Pan y pasteles

Dayanara Febles

Y es que la comida, si es bonita, sabe mejor. En eso también incide Dayanara Febles, panadera y pastelera al frente de Duo Baking.

Esta emprendedora se ha propuesto que cualquiera pueda comer pan y pasteles sin ningún remordimiento. Apuesta por los productos de calidad, naturales y saludables. Está convencida de que lo rico no está reñido con lo sano y lo demuestra en sus tres líneas de producción: panadería, pastelería y eventos.

Dayanara Febles elabora pan de fermentación lenta, con masa madre natural y sin levadura. Apuesta por los ingredientes selectos y el procedimiento artesanal.

Dayanara Febles hace pan y pasteles a demanda, además de dulces para eventos

La panadera explica que elabora barras, bollos clásicos, de semillas, de cacao con nueces o de pasas y nueces. También bollos de leche y de canela.

Sus principales clientes son restaurantes, pero también sirve a particulares, directamente o a través de algunas tiendas de alimentación en la ciudad de Lugo.

Otra de las líneas de trabajo de Duo Baking es la pastelería. Prepara tartas y postres de diseño, tanto para hostelería como para particulares, además de mesas dulces para eventos.

Las tartas personalizadas se adaptan a las preferencias del cliente, tanto en estética como en ingredientes. "Las hago de cualquier temática. Eso les gusta especialmente a los niños", afirma Dayanara Febles, y apunta otro detalle a tener en cuenta: "Hacemos tartas sin azúcar añadido, pensadas para los más pequeños, para ofrecer una alternativa saludable e igual de dulce. Endulzamos con fruta natural, de temporada, o con ingredientes como zanahoria, remolacha, boniato... El azúcar existe en el mundo, no siempre se puede evitar, pero hay modos de reducir el consumo y es posible ofrecer dulces para una merienda sin exceso de azúcar. No es lo mismo comer galletas industriales que unas elaboradas con aceite de oliva, harina de espelta y chocolate de alto porcentaje en cacao".

Duo Baking ofrece también pasteles sin lactosa para las personas con intolerancia a este componente de la leche y otros aptos para diabéticos, sin rastro de azúcar y aderezados con estevia.

Duo Baking elabora pastelería natural y proyecta cursos de meriendas sanas para padres

Dayanara Febles cocina por encargo y, con suficiente antelación, puede hacer frente a eventos muy diversos. "Trabajamos con materia prima gallega, sin conservantes, por lo que nuestros postres tienen un tiempo limitado de consumo. El objetivo es que todo sea lo más orgánico posible, sin química. Si lleva fruta, que sepa a esa fruta, a nada más".

Para el año 2024, Dayanara Febles tiene en mente un proyecto formativo. "Me gustaría organizar clases para padres, cursos para que aprendan a hacer meriendas saludables para sus hijos. No es complicado si se conocen los ingredientes y las cantidades justas. Es una manera de dar una alimentación más sana a los niños", comenta.

Para el día a día

Marta Vázquez y Maica García.

Las prisas del día a día a veces impiden pararse a cocinar y el recurso de comer lo primero que se encuentra en la nevera no es lo más saludable. Las emprendedoras lucenses también han pensado en esto y ofrecen soluciones.

Maica García y Marta Vázquez llevan ya un tiempo alimentando de forma saludable a un buen número de lucenses que se acercan hasta su negocio para ver lo que hay de comer. Están en la Rúa Bispo Aguirre de Lugo y el nombre lo dice todo: Como en Casa.

Maica García y Marta Vázquez ofrecen comida para llevar con un menú semanal equilibrado

Ellas ofrecen comida para llevar, de lunes a sábado, en horario de mediodía. Elaboran un menú semanal porque tienen muchos clientes que recurren cada día a sus propuestas. "Iso é o que nos distingue. Non temos unha carta fixa porque hai xente que vén toda a semana e non podemos repetir o mesmo cada día. Hai que ofrecer un menú equilibrado".

Su escaparate son las redes sociales y a través de ellas dan a conocer la oferta de la jornada. Los pedidos pueden hacerse tanto por teléfono como a través de las redes.

Pero además de solucionar una comida de diario, Maica y Marta cocinan para eventos. "Podemos facer unha comida completa ou pratos soltos. Hai quen necesita todo o menú e hai quen xa ten un prato principal e só quere uns entrantes, ou ao revés".

Como en Casa abre al público de lunes a sábado, pero cocina también para eventos por encargo

Estas emprendedoras tanto asumen un menú del día como una fiesta. "Temos feito de todo", afirman, y destacan que, en todo caso, "cociñamos como para a familia, con produto fresco, pouca graxa e pratos moi diversos".

Como en Casa, Duo Baking y Late Food & Catering gestionan pedidos a través de las redes sociales y en los números de teléfono que aparecen en sus perfiles. Son esas amigas que conviene tener en la agenda porque una comida, si no requiere esfuerzo, sabe mejor.