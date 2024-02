Necrológica | Elisa

Nos dejó hace unos días. ¿Pero quién siendo de Lugo no guarda la imagen de aquella mujer que la hacía tan distinta de las demás? Bellísima en su día, con un estilismo propio solo de las grandes estrellas. Así era Elisa. Su don de gentes la hacía cercana, amable, silenciosa y jamás se pronunciaba acerca de nadie que no fuera para decir y ver solo el lado bueno de la otra persona. A lo largo de su dilatada vida no fue todo un camino de rosas, como se suele decir.

La conocí en su primer trabajo, que no fue otro que en el Secretariado de Misiones, donde desempeñó con holgura y gran profesionalidad su labor. Desde entonces fuimos amigas hasta el día que se fue.

Últimamente se la veía un poquito achicada, pero siempre fiel a lo que había sido, y por muy duro que fuera el camino, siempre supo salir victoriosa. Ella misma se congratulaba de su propia fortaleza. Su último peldaño fue su familia, siempre solícita y atenta para cumplir su mínimo deseo, que no era otro que disfrutar de su compañía. Aun rodeada de ellos, nunca dejó de preocuparse de todos sus amigos/as. Era profundamente creyente y practicante.

El templo de la parroquia de San Antonio a pesar de ser muy espacioso se quedó pequeño para acoger a tanta gente desplazada desde diversos lugares, dejando de manifiesto cuánto fue apreciada en Lugo. D.E.P.

Carmen Ventura