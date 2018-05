El Concello sube el precio de la ración de pulpo en San Froilán hasta los 12 euros

Después de que los cuatro adjudicatarios de las tradicionales casetas del pulpo del San Froilán renunciasen al contrato que habían conseguido mediante concurso, el Gobierno local de Lugo ha decidido aumentar la tarifa de la ración en un cincuenta por ciento, hasta los doce euros.



Los cuatro adjudicatarios tradicionales renunciaron debido a que el elevado precio del cefalópodo hacía inviable para su negocio seguir vendiendo la ración a los ocho euros estipulados por el Ayuntamiento.



En la reunión de la comisión de fiestas, la concejala de Cultura, Carmen Basadre, presentó el nuevo pliego de condiciones para adjudicar un servicio que es, en realidad, una de las características diferenciales que acentúan la singularidad del San Froilán, una celebración declarada de Interés Turístico Nacional.



"El pulpo ha subido", reconoció la concejala, quien también explicó que los adjudicatarios renunciaron a sus contratos porque, de lo contrario, no hubiese sido posible modificar las condiciones en los pliegos del concurso.



"Teniendo en cuenta el precio de mercado" y las consultas realizadas por el Gobierno local "a varias asociaciones de pulperos", se tomó la decisión por parte del Ejecutivo municipal de elevar el precio de la "ración de 250 gramos de pulpo de ocho a doce euros", lo que representa un incremento de un cincuenta por ciento.



Mantendrán el mismo precio, eso sí, las raciones de pan y de cachelos, mientras que el de la botella de vino subirá en dos euros por unidad, con la idea de ofrecer a los comensales un caldo "de mayor calidad".



PREGONERO. La comisión de fiestas también acordó el nombramiento del periodista Manuel Lombao como pregonero de las fiestas de este año, que se celebran en octubre.



Lombao, que entre otros cargos a lo largo de su vida profesional -cuyos inicios fueron en Radio Popular de Lugo- fue director de los centros territoriales de TVE, reconoció a Efe que esta distinción supone para él "un honor absoluto".



"Estoy muy ilusionado. Honradamente, he soñado muchas veces con que me llamaban para esto", para pregonar las fiestas de San Froilán, en Lugo, que le evocan recuerdos de su "niñez" y de su "adolescencia".



Este anuncio coincide con el inicio de la veda del pulpo en Galicia, que desde este viernes y hasta dentro de 45 días no puede ser capturado en las aguas de la Comunidad.