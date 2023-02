Candia reforzará a presenza policial na rúa con máis axentes e coa apertura de delegacións

A candidata do PP, Elena Candia, intensificará a presenza da Policía Local con actuacións a curto e medio prazo se é elixida alcaldesa. Así, dun xeito inmediato, creará dúas delegacións, tanto no norte do municipio como na zona centro, para axilizar os tempos de resposta e mellorar a atención cidadá.

No medio prazo, Elena Candia tamén incrementará de xeito progresivo o cadro de persoal da Policía Local ata acadar a ratio recomendada, segundo a cal Lugo debera contar con 180 axentes (1,8 por cada 1000 habitantes). Tal como indica a alcaldable do PP, "Lugo ten hoxe 66 Policías Locais menos dos aconsellables, e esta situación podería agravarse moito máis se non se convocan novas prazas xa que en 2025, coas xubilacións previstas, o número de axentes será duns 100, a metade do aconsellable".

Lugo ten que volver ser un sitio seguro para desenvolver un proxecto de vida, abrir un negocio ou ter unha familia

Máis dotacións e cámaras para un Lugo seguro

Elena Candia destaca que a seguridade foi unha das prioridades máis repetidas pola sociedade luguesa nas reunións que veu mantendo nos últimos meses. Por iso vén de escoller esta cuestión como un dos eixes centrais do seu proxecto de municipio, que contempla entre outras medidas:



► Instalar cámaras de videovixilancia en zonas sensibles do municipio para mellorar a seguridade e evitar atentados contra o patrimonio. Ademais, poñeranse en marcha as que hai xa no polígono do Ceao e estenderanse a outras zonas industriais do Concello.



► Aprobar unha ordenanza para frear a actividade dos gorrillas dotando así á Policía Local de ferramentas legais para evitar esa extorsión no aparcamento do Hula, onde tamén se colocarán cámaras de videovixilancia. Apoiar a construción dunha nova Comisaría de Policía Nacional, preferentemente na contorna do barrio da Residencia.



► Crear unha oficina antiokupación de información e asesoramento ás persoas afectadas por esta problemática. Deseñar plans específicos de intervención conxunta en zonas de lecer nocturno.



► Adherirse ao sistema de protección de vítimas de violencia de xénero (Viogen).