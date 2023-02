Elena Candia recaba el consejo de los anteriores alcaldes y portavoces del PP

La candidata del PP a la alcaldía de Lugo, Elena Candia, se reunió con los dos alcaldes y cuatro portavoces del partido en el Concello de Lugo en los últimos 40 años para conocer sus opiniones y "poñer en valor o seu traballo".

Candia completó en los últimos días esta ronda de consultas con Tomás Notario Vacas, Joaquín García Díez, Ramón Arias, Manuela López Besteiro, Jaime Castiñeira y Ramón Carballo. La candidata valoró "o coñecemento, a coherencia, o valor do esforzo, a experiencia e o sentido común dos alcaldes e os voceiros".

Según dijo, "todos eles coincidiron no seu amor por Lugo, un amor que os que foron alcaldes demostraron con feitos, e os que estiveron na oposición con propostas útiles ao servizo da cidadanía". "Todos", sostuvo la también presidenta del PPdeG en la provincia, "teñen unha mochila de coñecemento do municipio moi importante, cada un co seu estilo traballou para mellorar Lugo e hoxe seguen participando activamente no partido".

En su opinión, estas reuniones le sirvieron para comprobar que "en 8 anos de gobernos do PP fíxose máis do dobre que en 25 anos de bipartitos reivindicando a autoría das grandes obras que herdaron socialistas e nacionalistas".

Por otro lado, Candia aseguró que se toma "moi en serio a elaboración do proxecto para o Lugo de futuro que quero", a la vez que vez que tachaba las propuestas de los demás como "promesas electorais para non cumprirse".

La aspirante se comprometió a incorporar a su programa "algunha das achegas" que le hicieron llegar sus antecesores, si bien no aclaró cuáles. En todo caso, quisó resaltar que "a unidade e o sano diálogo interno é clave para elaborar o proxecto de cidade do cambio que Lugo necesita".