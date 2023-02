Candia quiere bajar de oficio el Ibi a las granjas un 95%

La candidata a la alcaldía de Lugo por el PPdeG, Elena Candia, anunció que si es alcaldesa rebajará de oficio al 95% el Ibi rústico para explotaciones agrarias, "co ánimo de apoiar de forma firme a ampliación da actividade do sector primario no noso concello". La candidata recordó que "esta foi unha das reivindicacións que leva anos reiterando o grupo popular nas propostas para mellorar as ordenanzas fiscais".

Esta rebaja ya es posible con las actuales ordenanzas, pero Candia considera que no se solicita porque los trámites administrativos son demasiado engorrosos. Lo que propone es que el Concello elabore un inventario de explotaciones agrarias y, automáticamente, les aplique esa rebaja del 95%.

Candia inscribió esta medida dentro de un paquete específico para rebajar o suprimir impuestos a quién instale una industria o abra un negocio en las parroquias del Ayuntamiento de Lugo. Y es que la aspirante del PP finalizó la visita a las 54 parroquias del municipio, en las que mantuvo encuentros con vecinos que le trasladaron sus preocupaciones, según indicó, por carecer de servicios básicos pese a que pagan los mismos impuestos que los que viven en el casco urbano.

Elena Candia también hizo hincapié en la necesidad de eliminar "a lista de agarda do SAF xa, é unha prestación moi demandada polos maiores das parroquias que viven sos no rural e precisan de axuda na súa vida diaria".

La candidata, tras su visita a las parroquias, manifestó además su compromiso de dotar, de forma progresiva, a los vecinos del rural de abastecimiento de agua potable, saneamiento, telefonía móvil y fibra óptica.

Entre sus propuestas se incluye un plan plurianual de mantenimiento de pistas y vías, de manera que se primen los criterios técnicos en su arreglo y que se eviten las intervenciones "só en época preelectoral ou cadrando coas festas".

En estos encuentros con los vecinos también le trasladaron, dijo "o seu malestar polo bloqueo do PXOM tras 25 anos de tramitacións: a parálise do 5% supón un atranco para que as parroquias medren e poida asentarse poboación a través da creación de novos proxectos de vida así como a través de novas empresas".