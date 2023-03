Elena Candia quere mellorar a atención ás persoas coidadoras e usuarias reforzando os servizos públicos municipais e respaldando proxectos liderados por entidades sociais

A candidata do PP, Elena Candia, avanza no impulso de novas medidas para mellorar a atención á dependencia, tanto dende a perspectiva das persoas usuarias como das coidadoras. De feito, un compromiso irrenunciable para paliar a sobrecarga dos coidadores das familias lucenses é eliminar a lista de agarda no Servizo de Axuda no Fogar.

Ademais desta medida promoverase un plan para dar usos sociais a edificios infrautilizados ou baleiros como é o caso dos espazos libres do antigo hospital de Calde, onde se creará unha residencia para persoas con alzhéimer.

A popular destaca a profesionalidade e a traxectoria admirable da rede de entidades sociais que hai no Concello de Lugo, que "deben ser parte do futuro da cidade accesible e inclusiva á que aspira a cidadanía de Lugo".

Urxe elaborar un plan municipal de saúde mental e ter unha maior implicación na súa prevención

Máis colaboración con entidades sociais

► Actualizar o importe das subvencións municipais nominativas que perciben as entidades sociais e axilizar a tramitación dos seus convenios, garantindo sempre a transparencia.

► Rebaixas fiscais para as entidades con proxectos de carácter social.

► Deseñar un selo de responsabilidade social para iniciativas locais que promovan a inclusión profesional de persoas con discapacidade e, así, mellorar a inserción deste colectivo no mercado de traballo.

Aposta polos servizos públicos

► Crear, co apoio da Xunta, unidades municipais de atención temperá e post temperá.

► Impulsar unha bolsa de voluntariado que traballe en rede coas persoas usuarias das entidades sociais.

► Crear unha oficina municipal de información, orientación e mediación para a poboación migrante.

► Axilizar as tarxetas de aparcamento para persoas con mobilidade reducida.