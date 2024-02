"Débennos as infraestruturas e esa débeda non a podemos condonar"

ESTAR Á VEZ no Parlamento e no Concello esixe dedicación e moito traballo, pero ten vantaxes, di Candia. A primeira é que desde Santiago se pode xestionar para Lugo, sostén. A clave é organizarse e ela conta ademais cun equipo capaz e implicado, presume.

Que aporta que vostede estea no Parlamento e no Concello?

Desde o Parlamento pódese facer moito por Lugo. Alí lexíslase e márcanse prioridades, pero tamén estás moi preto do Goberno e podes facerlle chegar o que interesa aos cidadáns. Esa cercanía axudoume a avanzar en asuntos importantes para Lugo.

Por que elevou Elena Candia a voz en defensa de Lugo ante a Xunta?

Eu son unha persoa moi reivindicativa. Son leal, pero moi contundente, porque son pasional e envórcome nos compromisos que asumo. Ás veces as cousas dilátanse porque hai dificultades, pero a receptividade que atopei na Xunta foi moi boa e eu estou agradecida por empeños como o da Residencia, un proxecto que ademais é transformador para a cidade. O problema é cando hai cousas que dependen da actitude colaboradora da institución local.

Sostén que houbo trabas?

Eu teño que ser moi crítica coa actitude do goberno local de Lugo. Coñezo moitos alcaldes e alcaldesas e todos quitan a camiseta do partido para poñer a dos veciños cando hai que facelo, pero en Lugo levamos anos con excesivo arraigo a esa camiseta do Partido Socialista, a canto peor, mellor, a repetir 50.000 veces unha mentira a ver se así se converte en verdade... E iso lastrou proxectos. Agora se cadra sabemos a razón de esa falta de colaboración... Agora entendemos que se cadra era todo para lanzar unha campaña dicindo que hai que ir desbloquear o que está bloqueado porque interesou bloquealo. Parece un trabalinguas, pero é a realidade.

Acusa á exalcaldesa de Lugo de bloquear deliberadamente proxectos para lanzar a súa carreira?

De que puxo paos nas rodas teño probas indiscutibles, ou polo menos que non contaba toda a verdade. Se había unha relación de causalidade coa campaña só o poderán dicir ela ou o Partido Socialista, pero é indiscutible que, de maneira inxustificada, houbo moitos expedientes que non foron coa dilixencia que se precisaba.

Na provincia, chegamos á campaña coa enésima crise de Alcoa. Que solucións defende?

Para producir aluminio primario temos que ter un prezo competitivo da enerxía. Alcoa sempre entrou en campaña e cando iso ocorría o Partido Socialista reuníase co comité de empresa e presentaba un borrador do estatuto das industrias electrointensivas. O feito é que ese estatuto aínda hoxe non é unha realidade. Pois ben, á marxe de que hai que esixir á empresa que cumpra o acordo, as administracións deben ir da man, de que hai que salvagardar os postos de traballo, é unha necesidade que se poida producir cun prezo da enerxía razoable. É crucial.

E con Altri seguimos a voltas.

Altri é un proxecto transformador para a nosa provincia e para un sector tan importante como é o forestal. Hai un proxecto e uns inversores e sabemos que hai fondos europeos que están sen repartir, sen xestionar, sen executar. O propio presidente do Goberno comprometeuse a que habería fondos e non entenderiamos que non fose así. A provincia necesítao.

A sanidade colocouse como tema central na campaña.

Temos unha sanidade envexada por moitas comunidades autónomas. Temos un calendario de vacunacións dos máis completos do mundo, temos un sistema de cribado que salva vidas e que é envexado noutras comunidades... Pero é certo que hai unha enorme necesidade de profesionais, de médicos. E iso abórdase con planificación e responsabilidade. O que digo eu agora en Lugo pódese dicir á vez en Asturias, ou en Castela-A Mancha. De feito, houbo un presidente socialista que dixo que nin con todo o diñeiro do mundo podería arreglar o problema da falta de profesionais na súa comunidade. Hai que mellorar, hai moito que facer, pero non vale facerse trampas ao solitario e se tanto preocupa de repente a cuestión porque hai eleccións en Galicia o que debe facer o Goberno é actuar.

A poboación é maior e, polo tanto, o problema asistencial irá a máis.

O PP ten no centro as persoas. Temos a sorte de ter moita xente maior porque temos calidade de vida, e hai que coidala, tamén con servizos, como a axuda no fogar ou centros de día, que lle permitan vivir na casa se eles queren.

Qué lle preocupa do futuro?

A perda de poboación Non é un problema doado e temos que dar todas as facilidades a quen decide ter fi llos. Fan falta desgravacións fiscais, escolas, casas niño... E Galicia, que foi emigrante, ten que coidar a emigración, facer posible o proxecto de vida de quen vén, facilitar a homologación de titulacións, que ademais pode paliar a falta de profesionais.



Que tres obras cre prioritarias?

O primeiro, necesitamos as infraestruturas. É unha debeda que non podemos condonar. Necesitamos que rematen as autovías, temos na A-6 un viaduto impracticable, perdemos trens, como o de Barcelona, e eliminaron dos proxectos do tren as variantes na liña de Ourense.

"Non me verán facendo dano e alporízame o engano"

Elena Candia. VICTORIA RODRÍGUEZ

Cal foi a última vez que colleu un tren ou un bus e como foi a experiencia? Con que destino e canto desesperou?

A última vez que collín un tren tiven que ir a Ourense. Así estamos, que miramos a Ourense con envexa. Hai que ver que papel tivo niso o goberno local e o que non vale é facer o teatro que fan algúns.



Tivo algunha vez problemas para chegar a fin de mes?

Na miña casa escoitei sempre que non hai pouco que non chegue nin moito que non se acabe. E cando vés dunha familia humilde aprendes a organizarte e facer o cesto cos mimbres que tes.



Se podese eliminar algunha cousa do seu currículo, cal borraría?

Non eliminaría nada. Son un produto da educación pública, todo o que son débollo a ela, e de todo o que fixen non eliminaría nada.



A súa maior decepción foi…

Pois con persoas nas que depositas a confianza. Eu admiro a lealdade. Pódese discrepar e na política hai que estar vacinada porque hai tsunamis emocionais, pero decepcióname a deslealdade de persoas nas que confi aches, cando cres humildemente que non o merecías.



Cal é o seu maior defecto (e non diga o perfeccionismo)

O maior defecto moitas veces é esixirme demasiado. Ás veces, coa mellor vontade do mundo e querendo axudar, non dis que non e iso lévate a unha espiral de entrega e a unha presión que pasa factura.



Non a atopariamos nunca en…

Tentando facerlle dano a ninguén. Podo equivocarme, podo ter erros, pero nunca con intención de facer dano.



Deus non a chamou polo camiño de…

Polo visto, creo que polo do matrimonio [ri].



A quen lle conta os segredos?

Un segredo cando pasa a dúas persoas xa non é un segredo. Aprendín que cando algo non se debe saber mellor fáloo comigo mesma. Á marxe diso, hai amigos, amigas, familia... E compartes con todos. Ás veces, cando hai un problema o mellor é compartilo.



Qué a alporiza?

O pouco compromiso e o engano. As mentiras, as medias verdades, que pensen que non te vas enterar, alporízame.