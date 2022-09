Elena Candia pide a los lucenses que le escriban

La popular Elena Candia da un paso más dentro de su "programación de traballo" como candida a la alcaldía de Lugo y este jueves presentó un díptico que repartirá entre los ciudadanos para que, bien cubriéndolo o bien dirigiéndose a ella por alguna de las vías que se ofrecen en él (teléfono, correo electrónico, redes sociales y sede del partido), le cuenten lo que quieren para su calle, barrio o parroquia. Porque el programa de gobierno con el que acudirá a las urnas "non será o programa de Elena Candia nin o programa do PP, senón o programa dos lucenses", insistió, como viene haciendo desde su confirmación como alcaldable. Será, dijo, "unha escoita activa documentada" en un "exercicio de absoluta confianza e proximidade".

Candia presentó esta iniciativa en las instalaciones de Grafinco, la imprenta que tiene Cogami (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade) y donde fue confeccionado el díptico. Allí se comprometió a "buscar fórmulas para mellorar as condicións de empregabilidade dos traballadores con especiais dificultades para a súa inserción laboral".

Respecto al impreso, Candia explicó que es una especie de "tarxeta de presentación" y una forma de escenificar su voluntad de tener en cuenta la opinión de los lucenses. Es lo que lleva haciendo desde que en verano fue designada candidata, con un programa de unas 200 reuniones en barrios, parroquias, con asociaciones, con sindicatos y con ciudadanos que no forman parte de ninguna organización.

Ya está en condiciones de hacer una primera valoración y la conclusión es, aseguró, que existe una "alta motivación a participar", que la gente se le acerca "con confianza e cercanía" y que hay "coincidencia" en los asuntos que preocupan. Según explicó, los ciudadanos echan de menos "unha administración colaboradora" porque en cada reunión se encuentra, dice, con expedientes con nombre y apellidos que llevan años parados en el Concello.

Candia asegura que los ciudadanos con los que habla también cuestionan la rentabilidad de algunas inversiones municipales y se quejan del carril bici. "Lugo pide un cambio e eu quero lideralo coa propostas dos lucenses", remarcó.

Asegura que está dispuesta a hacer más carril bici pero no concreta por dónde

Candia reiteró que habrá que "cambiar e replantear" el carril bici en algunas zonas y aseguró que el PP está dispuesto a extender las sendas ciclistas, aunque no concretó por dónde. Será, dijo, por "zonas onde non afecte á seguridade, non destrozen o tráfico e non prexudiquen a economía lucense".



Cree que hay que apostar por la bici por "espazos verdes acaídos", como hizo el PP en su día en la Ronda de Fingoi.



Cree que el Concello se ponee de perfil ante los okupas y que es "desleal" por no dar participación en el programa de San Froilán.