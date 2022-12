Elena Candia lanza una campaña para informar sobre la peatonalización del casco histórico

La candidata del PP a la alcaldía de Lugo, Elena Candia, inició una campaña informativa para trasladar a la ciudadanía "o impacto que terán as novas peonalizacións do casco histórico, nas que se invisten máis de seis millóns de euros e cuxos proxectos atópanse en diferentes fases de contratación", apunta.

Candia afirma que el gobierno local actúa sin informar adecuadamente a los lucenses y sin tener en cuenta sus opiniones y sugerencias. "Non ten sentido que a alcaldesa, de repente, estea pedindo opinións sobre a Zona de Baixas Emisións cando nin se molestou en explicar nin en dar voz aos lucenses sobre a peonalización do casco histórico", afirma.

La candidata del PP afirma que su formación apuesta por entender la política con la máxima proximidad a la ciudadanía. Por ello, acaba de poner en marcha una campaña informativa que consiste en entregar a los lucenses un folleto en el que se pueden descargar –escaneando un código QR– , todos los anteproyectos de las obras, así como los plazos e inversiones. Además, en la parte posterior del folleto se invita a los ciudadanos a que hagan llegar sus quejas y sus propuestas al grupo municipal del PP, "co ánimo de detectar problemas e dar solucións", explica.

"No proceso de escoita activa, que estamos levando a cabo observamos como a cidadanía está preocupada porque estas intervencións –a Zona de Baixas Emisións e a peonalización do casco histórico– non se fan de forma paralela á creación de novos servizos, como zonas de aparcamento ou o sistema de rotación de vehículos, entre outros", lamenta.

Elena Candia afirmó que, "diante da falta de información do goberno local", el Partido Popular "vese na obriga de dar a coñecer estes proxectos" a todos los ciudadanos del municipio lucense. Además, al mismo tiempo, anuncia que "cando sexa alcaldesa, para facer calquera obra de envergadura na cidade como esta terei en conta a opinión dos lucenses, con procesos participativos ou concursos de ideas", concluye.