O Partido Popular volveu ser a forza máis votada na provincia, pero aínda así quedou ás portas do seu grande obxectivo de recuperar o goberno da Deputación. Cal é o seu balance sobre o acontecido?

O que nunca falla nunha análise deste tipo son as matemáticas e elas din que fomos os máis votados da provincia, o que nos dá 12 de 25 escanos na Deputación. O balance, por tanto, é positivo, xa que o PP conseguiu na provincia os mellores resultados de Galicia e os cuartos de toda España. É para sentirse satisfeito.

Aínda así, seguen sen facerse co goberno provincial e perderon algúns concellos importantes.

As circunstancias e os pactos fan que non poidamos liderar algúns gobernos a pesar de sermos os máis votados, pero desde logo faremos valer a forza que nos deron os electores.

Negociacións

"O BNG sempre se queixou de sentirse enganado por Campos. Que agora se reconcilien sería cando menos curioso"

Analizaron xa os resultados?

Hai que esperar a que se pechen pactos e acordos porque probablemente gañaremos algunha alcaldía máis e, a partir de aí, analizaremos de forma privada con cada agrupación local os resultados.

Na Deputación, onde se viviu un último mandato convulso sobre todo a causa do efecto Martínez e as liortas cos seus excompañeiros socialistas, prevese un goberno máis estable. Cre que será así?

A situación na que quedou a Deputación despois das eleccións do domingo é exactamente a mesma que a que había fai catro anos, coa excepción de que os socialistas perderon un deputado a favor do BNG. Se queren gobernar, terán que chegar a acordos, pero Darío Campos ten antecedentes de que con el a normalidade non existe porque é un especialista en non respectar pactos.

Cre que neste próximo mandato se pode repetir algo similar ao que sucedeu con Martínez?

Do que poida pasar no grupo socialista xa non me sorprende nada. Campos postúlase como presidente pero xa hai outros candidatos, como o alcalde de Monforte, que parecen aspirar ao posto. Penso que van volver ter tensións internas e con eles estas cousas nunca se sabe como rematarán. Con relación ao BNG, chámame a atención que agora os socialistas queiran pactar con eles cando ao longo do pasado mandato daba a impresión de que o goberno provincial prefería negociar con nós, incluso ás súas costas. Non é que o diga eu, senón que o propio BNG manifestou en moitas ocasións sentirse enganado por Campos. Que agora se reconcilien sería, cando menos, curioso.

Cre que os electores entenderon moitas das decisións que tomou o PP provincial desde a oposición?

Creo que as entenderon porque nos volveron dar a súa confianza converténdonos de novo na forza máis votada. Aínda así, é certo que nalgúns casos tivemos que facer un esforzo extra para poder explicar moitas destas decisións. Por exemplo, desde Suplusa o que fixemos foi defender acordos de 2010 para que se respectasen os procesos de selección de persoal. Fronte a estas actuacións, eles optaron pola xudicialización do conflito, denunciandonos e esixíndonos ademais responsabilidades patrimoniais aos membros do consello da sociedade. O que está claro é que este goberno de Campos sempre estivo máis interesado en exaltar as nosas coincidencias con Martínez que os acordos aos que chegaron con nós.

Suplusa

"A intención que teñen é disolvela pero deberán explicar ao persoal seleccionado por que o deixan na estacada"

Cal cre que será o futuro de Suplusa neste mandato?

Parece que a intención de PSOE e BNG é disolvela, pero se o fan deberán reunirse co persoal seleccionado e darlles as explicacións pertinentes de porqué os deixan na estacada. A política é moi seria, porque algunhas decisións afectan directamente a persoas que están á espera dun traballo. Ademais, considero indigno que ante un tema tan serio como o dos servizos sociais, os socialistas optasen pola vía da confrontación en lugar de buscar escenarios para o entendemento.

O plan único foi o mellor destes catro anos?

O plan único é unha fórmula de repartición de fondos que o PP facilitou para que se aprobase. Desde logo veu para quedar, independentemente de quen goberne a Deputación. Pero non todo se pode basear no plan único. Para a provincia é necesario un proxecto global que inclúa asistencia técnica aos concellos, un plan de estruturas e outro de turismo. Ese é o camiño no que queremos traballar.

"Hai que aportar de forma construtiva para facer do PP o partido que chegou a ser"

O PP na provincia logrou, cando menos, conter a caída xeneralizada de votos que sufriu a formación a nivel nacional. Como cre que se pode reverter a situación?

Hai que traballar e achegar de forma construtiva para volver facer do PP o partido que chegou a ser. Somos un dos grandes partidos e debemos de ser capaces de volver convencer a aquelas persoas que nas últimas eleccións nos deixaron de votar.

Sería unha solución que Alberto Núñez Feijóo se fose a Madrid?

O presidente tomou no seu momento unha decisión, que eu sempre dixen que a respectaría e apoiaría, como así fago.

Cre que a figura de Pablo Casado queda cuestionada despois destas recente derrotas electorais?

As eleccións locais non serven, desde logo, para facer unha fotografía fixa da situación do mapa electoral. O noso deber é seguir traballando unidos para sumar e construír.

Fálase moito de que a fragmentación da dereita lles resta votos e, con todo, nun concello como Outeiro de Rei, viuse como o alcalde popular foi capaz de saír aínda máis reforzado.

José Pardo é un exemplo para seguir, porque tiña ante si un escenario complicado. Pero el ten un proxecto moi definido para o seu municipio, basado na dinamización demográfica e a conciliación.