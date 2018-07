Felipe Juan Froilán cumpre 20 anos e así foi a felicitación do Partido Froilanista

Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, primeiro fillo da infanta Elena e Jaime de Marichalar, cumpre este martes 20 anos.

Entre as felicitacións públicas a Felipe Juan Froilán, destaca a do Partido Froilanista. O satírico colectivo lucense publicou unha mensaxe nas redes sociales nas que manifesta o seu desexo de que este ano "sexa o que marque o seu ascenso ao trono".

A "organización política" —segundo se describen nas redes— festexou as dúas décadas do neto dos reis eméritos comparando a súa figura coa doutro mozo nado tamén o 17 de xullo de 1998: o futbolista francés Kylian Mbappé. "Non é casualidade que o mesmo ano agasalla-se ao mundo coa nascenza de duas personalidades chamadas a marcar o camiño a seguer por duas nazóns. Un, destinado a reinar no fútebol europeio e outro destinado a reinar na Galiza e desde alí a extender o Seu Império até onde quera que nasza o sol", apunta o Partido Froilanista, que conclúe a súa mensaxe cun "Viva Froilán Rei!".