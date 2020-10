Las orquestas faltarán en un San Froilán 2020 marcado por la pandemia

San Froilán marca el final del verano y el de las verbenas. Para muchas orquestas, las actuaciones en la ciudad de las murallas son el cierre de oro de la temporada. Pero este año casi no habrá verbenas y las orquestas, tal y como las conocemos, se cayeron del cartel ya que solo está prevista la Verbena Galega d’Antes, pero el público estará sentado y el aforo, limitado. Será el lunes a las 21.00 en la Praza Agro do Rolo. La situación ahoga todavía más a un sector emblema de Galicia.

Con 32 años de historia la firma Acordes es una institución entre las orquestas lucenses. No hay rincón de Galicia que no haya recorrido, ni verbena que esta agrupación de marcado carácter familiar no amenizase. Paco Pita, una de las referencias de Acordes, nunca se hubiese imaginado que la actuación del San Froilán 2019, un pase vespertino en la Praza Maior, se convertiría en uno de los últimos bolos de la temporada.

"Nós traballamos de abril a outubro, nunha tempada normal temos unhas 70 saídas e no inverno ensaiamos e descansamos. O ano pasado non foi distinto, pechamos tempada co San Froilán e nos seguintes meses preparamos o espectáculo do 2020. Nunca imaxinamos o que viría despois", explica el teclista Paco Pita.

Lo que vino después fue el covid, el estado de alarma y la pandemia. En marzo, cuando las cosas se precipitaron, Acordes estaba cerrando los detalles del verano. Ya había unas 40 actuaciones fijadas, el vestuario casi listo y estaban muy avanzados los trabajos relacionados con el escenario. "De primeiras demos o mes de abril por perdido, despois o de maio, pero contabamos amortiguar as perdas con xullo e agosto. Pero iso non pasou. A Xunta autorizou as verbenas, había comisións de festas animadas a organizar cousas pequenas aplicando as medidas de seguridade, pero o medo e a falta de permisos dos concellos acabou coas poucas datas que se mantiñan", explica Paco.

Acordes tiene una docena de componentes y los contratos laborales se hacen de abril a octubre. Esto provocó que la compañía no pudiese acogerse a un Erte. "Dende outubro de 2019 non tivemos ningún ingreso, levamos un ano tirando de aforros", relata.

Una gran parte de los integrantes de Acordes viven solo de la orquesta, mientras que otros lo combinan con trabajos de invierno en sectores como la hostelería o dando clases de música, pero el que más o el que menos está muy tocado con esta situación.

"Ás orquestras xa nos deixaron atrás. É un feito. Xa hai grupos que se desfixeron, camións á venda e material de segunda man no mercado"

A Paco le resulta irónica esa frase que tanto estrujan los políticos de que en esta pandemia no dejarán a nadie atrás. "Ás orquestras xa nos deixaron atrás. É un feito. Xa hai grupos que se desfixeron, camións á venda e material de segunda man no mercado". "No caso de Acordes temos a firme intención de saír adiante, pero o escenario de incerteza que se presenta non axuda nada", comenta, añadiendo que Acordes trabaja en verbenas medianas y pequeñas. "O 80% das festas nas que estamos non xuntan máis de 500 persoas e teñen espazos amplos nos que era fácil aplicar os protocolos de seguridade. Pero, con todo, houbo touros, pero non houbo festas".

Paco Pita ha pasado los últimos meses en casa, con los suyos, haciendo cuentas y muy pendiente de las noticias. "Eu sempre mantiven a esperanza de que este verán algo poderiamos actuar, pero cando chegou agosto e non vin avances, din o ano por perdido". Ahora solo espera que las cosas se aclaren y que en 2021 Acordes se suba de nuevo al escenario.

El pasado mes de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, la orquesta Panorama, una de las grandes referencias del sector en Galicia, tenía todo preparado para presentar su nuevo espectáculo. A nivel artístico, el show estaba totalmente definido, los ensayos habían arrancado y la inversión en vestuario, atrezo, escenario y logística también se había realizado. En plena cuenta atrás para saltar a las verbenas, el coronavirus les obligó a pulsar el botón de pausa.

Juan Miguel Ballesteros es uno de los propietarios y recuerda aquellos días marcados por la incertidumbre. El 27 de marzo empezamos a suspender las primeras citas pero conforme avanzó la pandemia optamos por anular la gira al completo: las 150 actuaciones que estaban previstas para 2020. Algunas se trasladaron a 2021, pero otras se esfumaron», recuerda. «Fue una decisión difícil, pero por las características de la orquesta y por la cantidad de público que movemos era inviable plantearse ningún concierto», añade.

Los trabajadores entraron en un Erte y el equipo está haciendo números para optimizar recursos de cara al próximo año. "Está claro que habrá que renovar parte del show pero aguardamos, por lo menos, aprovechar escenarios y vestuario", explica Juan Miguel.

"Teño un compañeiro que e é carpinteiro e buscou algo de traballo por esa vía"

En los últimos meses, los integrantes de Panorama tuvieron un descanso forzado. Los artistas prepararon un videoclip que distribuyeron a través de las redes sociales y en el que presentaron el tema ‘La manivela’ junto al Combo Dominicano, otro de los emblemas del orquesteo nacional. Fuera de las plataformas virtuales solo hicieron una gala para televisión y los cantantes Lito, Irene, Fátima y Mario aprovecharon algunas ofertas vinculadas también a este medio. "A Lito lo visteis haciendo de jurado en el programa de la TVG ‘A liga dos cantantes’, en el que también participó Irene, pero para la mayoría fue un verano en familia, de playa y descanso", apunta Juan Miguel Ballesteros. "Las redes sociales les permiten estar en contacto con el público y el sector y todos tienen muchas ganas de volver", argumenta. La fecha de regreso todavía es muy incierta. "En el escenario más optimista podríamos regresar en marzo, siempre que hubiese una vacuna, pero en el más realista, yo diría mayo", sentencia el empresario.

El grupo Punto Clave nació en 2014 y cada verano hace unas 100 galas. El pasado marzo ya tenía 62 actuaciones contratadas para los siguientes meses y en junio, tras la desescalada, la formación actuó en el atípico San Juan que se celebró en Sarria y en el que se establecieron cuadrículas para mantener la seguridad del público. Parecía el inicio de la recuperación, pero fue todo lo contrario: fue la primera y última salida del verano.

Explica José Manuel Núñez que los cuatro integrantes del grupo tomaron diferentes caminos. Algunos dejaron la formación en busca de nuevos proyectos y otros se centraron en los trabajos que tenían como segunda actividad mientras el temporal amaina. "Teño un compañeiro que e é carpinteiro e buscou algo de traballo por esa vía. Eu teño o bar As Pozas en Sobrado do Picato (Baralla). É un local pequeno que nos últimos meses abrimos coincidindo cos días de feira e agora estamos preparando unha carpa para acoller actividade no inverno. Queremos acondicionar unha especie de terraza de 160 metros cadrados que nos permita ter ingresos cando chegue o mal tempo", añade.

El objetivo de José Manuel Núñez es seguir con Punto Clave pero, mientras tanto, hay que buscar recursos. "A pandemia pillounos cunha inversión feita para remodelar o camión, en plena expansión de escenario e iluminación. Ao primeiro pensabamos que o parón sería temporal, pero ocorreu todo o contrario", valora.

De cara a una recuperación del sector, cree que los grupos pequeños como el suyo tendrán algo de ventaja. "Traballamos en festas máis modestas, actuacións con menos público nas que creo que pode haber máis seguridade", concluye.