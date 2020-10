El programa del San Froilán para este jueves

Programa de este jueves

12.00 a 20.00 ▶ Tradición no Camiño, con Traxandaina en el Cantiño Nemesio Cobreros.



18.00 ▶ Pasarrúas de Cantigas e Frores por el recinto histórico.



18.00 ▶ ’Forzu2’, de Circo Chosco, en el patio del seminario.



20.00 ▶ Os Pelúdez entre Nós por el recinto histórico.



20.30 ▶ Exposición de Adra Pallón ‘A outra festa’ en O Vello Cárcere.



21.00 ▶ Concierto de Arrhytmia junto al puente romano.



21.00 ▶ Actuación de Conducto Coloquio en O Castiñeiro.



21.00 ▶ Concierto de The Foolmakers en Augas Férreas.



21.00 ▶ Actuación de El Nahual en Agro do Rolo.



21.00 ▶ Jorobados del Miño en la Praza do Camiño Primitivo.



21.00 ▶ Concierto de Leilía en la Horta do Seminario.