El PP propone que el Concello habilite aparcamiento en solares privados de A Residencia

El grupo municipal del PP lanzó este viernes una propuesta para habilitar plazas de aparcamiento en el barrio de A Residencia llegando a acuerdos con propietarios de solares que ahora están libres y a los que se podría bonificar en los impuestos que pagan al Concello o incluso abonarles alguna cantidad por la cesión del suelo. Algunos de esos espacios ya funcionaron como lugar de estacionamiento en alguna época.

El PP cree que esta sería una forma de compensar las plazas que se perderán con el carril bici. Los populares insisten en que serán unas 300 y el gobierno local asegura que en todo el itinerario del carril en la ciudad (unos 14 kilómetros) no se perderán ni 100.

El principal grupo de la oposición, al igual que los vecinos de A Residencia, no comparten la alternativa que les presentó esta semana la alcaldesa, Lara Méndez, que consistiría en eliminar un carril de circulación en la Avenida de Breogán para habilitar plazas de aparcamiento en batería. Se dispondrían espacios para aparcar en esa zona y en otros lugares del barrio, pero los populares creen que no solucionarían el problema porque esos puntos están alejados de las zonas donde se pierden plazas con el carril, que es básicamente en el entorno del antiguo complejo hospitalario. Se trata de una zona con edificios antiguos que en muchos casos carecen de garajes. Además, a medio plazo ese entorno recibirá a muchos conductores de usuarios del futuro centro de salud, oficina de empleo y geriátrico.

El gobierno local explicó que la vía de llegar a acuerdos con propietarios de parcelas para que las cedieran temporalmente al Concello no prosperó porque no están dispuestos a prescindir de ellas el periodo que la administración considera necesario para amortizar el coste de acondicionarlas. Sin embargo, el PP cree que hay que trabajar más esta posibilidad. Propone que se estudie la exención o bonificación del Ibi de estos solares o que incluso se pague a los dueños por la cesión del suelo al Concello para uso público, con el compromiso de devolvérselo cuando lo necesiten.

El PP coincide con el gobierno local en que el carril bici "é unha proposta moi interesante para Lugo", pero no a costa de dañar un barrio entero, que es lo que cree que sucederá con A Residencia. A propósito de esta obra, la oposición también pide al Concello que mejore la señalización del tráfico, ya que, según las quejas que reciben de los vecinos, "as sinais verticais e as horizontais entran en conflito"